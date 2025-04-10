輪候公屋現金津貼計劃6月完無意延長　何永賢：簡約公屋等可替代

政府早前表示，無意繼續已推行近四年的現金津貼試行計劃。今日（10日）的立法會特別財委會上，多位議員關注政府停止計劃後，會如何處理受惠人的住屋需求，或會否考慮延長計劃。房屋局局長何永賢指，隨著過渡房及簡約公屋落成，有住屋需要的市民未來將有不少選擇，無意延長計劃。



房屋局局長何永賢指，隨著過渡房及簡約公屋落成，有住屋需要的市民未來將有不少選擇，無意延長現金津貼試行計劃。（資料圖片／廖雁雄攝）

現金津貼試行計劃今年六月底結束。

11萬戶領取過現金津貼 有5.5萬戶曾獲公屋編配

房屋局局長何永賢今日在立法會特別財委會上，被選委會界別林筱魯問到，六月停止現金津貼計劃計後，會如何處理原本領津貼市民的住屋需求。她回應指，現時領取過現金津貼的11萬戶中，有5.5萬已曾獲得公屋編配，又提到現時有1.9萬伙過渡房，首期9,500伙簡約公屋亦陸續在今年入伙，明年則有兩萬伙，認為過渡房、簡約公屋可代替現金津貼。

何永賢稱政府已投放了不少資源在過渡屋及簡約公屋：社會資源有限

「A4聯盟」梁文廣追問，當局會否考慮延長計劃，確保現金津貼與過渡屋、簡約公屋有更好銜接。何永賢回應指，社會資源有限，政府已投放了不少資源在過渡房、簡約公屋，故整體平衡下，決定今年六月結束計劃，無意延長。她又指，留意到簡約公屋入住者在搬遷上或有負擔，故已推出了一次性的搬遷津貼予入住者。

過渡性房屋項目啟德「啟福居」入住率只有26.6%，在39個項目中排包尾。

部份過渡屋入住率不及半 何永賢稱須「熱身」 將多辦「睇樓團」

另外，房屋局日前回覆立法會特別財委會時，公布過渡性房屋的入住率數據，截至今年2月，有4個入住率不到五成。何永賢回應民建聯陳學鋒提問指，入住率較低的項目大多位於新界區，在去年下半年才落成，相信要時間「熱身」宣傳，舉例指博愛江夏圍村、元朗同心村等，初時入住率較低，但現時流轉率已過百，又指會與營運機構分享其他項目的成功經驗，例如主動接觸寮屋、劏房的居民、多辦「睇樓團」等。

選委會洪雯追問，部分位於市區或擴展市區的項目，包括將軍澳「邑庭居」、紅磡「匠心園」等，雖然入住率過半，但仍不理想。何永賢指，部分市民或會因項目名稱而有誤會，舉例指位於馬鞍山落禾沙的「樂和‧東寓」，其實選址鄰近地鐵站；部分項目位於市區又會以為「好搶手」，建議市民「唔好單單聽到個名似會住滿，就申請另一啲」，申請前應多作了解。