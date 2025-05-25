林俊傑演唱會｜散場後1小時羅湖即關閉　尾班港鐵完場9分鐘即開出

【林俊傑／JJ／林俊傑演唱會／林俊傑啟德／啟德體育園／皇崗】歌手林俊傑昨晚（24日）起一連兩日在啟德體育園舉行香港站演唱會。演唱會晚上10時52分散場，創下體育園啟用以來首次有活動遲於晚上10時半結束的紀錄。不過，港鐵接駁大圍站東鐵綫羅湖站尾班車9分鐘後便在啟德站開出，部分趕不及轉乘東鐵綫往羅湖站過關的內地歌迷，半夜塞爆皇崗口岸。



有內地歌迷於內地社交平台小紅書分享，稱由於同日紅館有林峯演唱會、亞博有韓國女團Babymonster演唱會，過關人數眾多，由等車至過關耗時3至4小時。



JJ林俊傑香港演唱會5月24日在啟德上演首場個人世界巡迴演唱會。（潘耀昇攝）

新加坡華裔歌手JJ林俊傑5月24日在啟德體育園主場館舉行首場演唱，不少歌迷來自珠三角大灣區城市。（潘耀昇攝）

昨晚有大批觀看完林俊傑演唱會的內地觀眾，凌晨近3時仍滯留皇崗口岸。 （小紅書圖片）

歌手林俊傑啟德體育園演唱會頭場昨晚於8時準時開場，至大概10時52分完場，創下體育園啟用以來首次有活動遲於晚上10時半結束的紀錄。不過，羅湖口岸在晚上12時便會關閉，往大圍接駁東鐵綫羅湖站的尾班車，11時01分便在屯馬綫啟德站開出，由主場館步行往啟德站本身也要10分鐘。

而除了啟德體育園，紅館及亞洲國際博覽館昨晚亦分別有本地歌手林峯及韓國組合Babyｍonster的演唱會。

林俊傑啟德體育園演唱會散散場時序。

昨晚有大批觀看完林俊傑演唱會的內地觀眾，凌晨近3時仍滯留皇崗口岸。 （小紅書圖片）

有駕駛私家車的小紅書用戶亦發佈影片，指北上回程時，落馬洲大橋非常擠塞。（小紅書影片截圖）

部份無法趕及港鐵過境尾班車的乘客，改為經皇崗口岸返回內地。多名小紅書用戶上載相片及影片，顯示今日凌晨約2、3時，有大批旅客仍在皇崗口岸等候過境巴士。有用戶指「所有巴士都徹底沒法動」、「非常非常慢」，形容「0人管理」。

有駕駛私家車的小紅書用戶亦發佈影片，指北上回程時，落馬洲大橋非常擠塞，所有車輛幾乎靜止不動。有人留言指，清晨4時40分才回到佛山，當中約2小時都在塞車。

5月24日，新民黨主席葉劉淑儀偕黨友何敬康、陳志豪、劉文杰等人觀看林俊傑演唱會。（何敬康提供）

有份入場觀看林俊傑頭場演唱會的新民黨立法會議員何敬康認為，香港吸引亞洲級歌手開演唱會，目的是增加過夜旅客，有利飲食業和酒店業，不需要為遲散場作特別過境交通安排，「最重要吸引旅客過夜，而唔係將焦點放喺即日唔過夜，唔需要特別安排」，相信很多旅客會適應調整行程，況且如果趕著走，「聽少兩隻歌都無謂」。

運輸署指，體育園的演唱會預計較之前的活動遲開場及完結，經大圍站接駁東鐵綫往羅湖的尾班車，分別在10時59分及11時01分，於宋皇臺站及啟德站開出，呼籲旅客預留時間轉車。