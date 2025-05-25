深圳文博展香港潮流文化　北上觀眾：香港文創產業「不是那麼灰」

第二十一屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（簡稱「文博會」）於5月23日開幕持續至26日，在深圳寶安國際會展中心舉行。本屆展會規劃了八大主題展區，其中，粵港澳大灣區創新成果展區中的香港館獲得遊客力讚。香港館以「香港原來咁有型」為主題，設立四大展區，涵蓋香港的電影、漫畫、時裝設計、珠寶設計、藝術玩具、老字號品牌等多個創意領域。邀請香港著名電影導演楊凡、《老夫子》創作者王澤、漫畫家曹志豪、Molly創始人王信明來場簽名助陣。



主辦單三聯文化基金的主席李安表示此次主題聚焦「香港潮流文化」，推廣香港文化軟實力，形容「人流量非常好」，較去年翻一倍，粗略估計至少10萬人次，吸引香港學生團及內地遊客齊打卡。她希望政府減少制度壁壘，並對展會進行後續跟進，為香港創作者與內地文創企業拆牆鬆綁。漫畫家曹志豪形容，「雖很想與內地深入交流，但認識太少，只能坐等機會。」他又指出，香港創意計劃面對企業而非個人藝術家的難題。



文博會三日客流量預計有50多萬，主辦方估計香港館人次在10萬人以上。（資料圖片）

香港館被「讚爆」 引內地遊客「打卡」

香港館內最引人矚目的是以藝術玩具為主題打造的茶餐廳場景，讓參觀者沉浸在香港舊式茶餐廳。泡泡瑪特展區是另一個熱門打卡點，展區放置人氣IP公仔，如Molly、Labubu及Pucky，並設有泡泡瑪特自助抽盒機。香港創意產業投資者楊偉業到場參觀，認為香港經典IP的未來在於活化包裝，指着櫃中身穿老夫子服裝的Molly，「本來沒人認識老夫子，現在也認識了。」

另一展區則設置巨型LED幕牆，播放著名導演楊凡用其八部著名電影親自監製剪輯的13分鐘的電影片段，包括《流金歲月》、《桃色》等，讓觀眾細味不同年代的香港面貌，並將其命名為「楊凡送給香港的情書」。

最後一個展區以香港漫畫作品為主題，如王澤的香港經典漫畫《老夫子》、日本國際漫畫獎銀獎得者蘇頌文的九龍城寨系列漫畫、及香港漫畫家《死角》作者曹志豪等，後兩位漫畫家接受《香港01》訪問時直言「香港館好型，好有心機做」。曹志豪對「Made in Hong Kong」的燈牌感到震撼，「好像把我帶回香港的黃金時代。」

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香館港潮流文化主題 推廣香港軟實力

第二次在寶安國際會展中心舉辦「香港館」文化博覽展的三聯文化基金主席李安接受《香港01》訪問稱，不同去年的「雜陋」，今次籌備用了大半年時間，主題定為「香港潮流文化」，目標是推廣香港軟實力。

今次人流量暫無具體統計，但現場可見人頭湧湧，許多遊客及嘉賓都認為，香港館在一眾同質化明顯的展館中別具特色。帶領香港學生團來文博會參觀的香港教師文文表示來支持香港，「香港文創產業有機會的，不是那麼灰暗。」她認為茶餐廳文化可以着重活化與推廣，留住食客口味。李安形容香港館今次人流量「非常好」，「去年遊客量僅四五萬人，今年翻一倍不止，粗略估計在10萬人以上。」

此次邀請的香港藝術家橫跨「老中青」三代。李安認為，香港潮流文化之所以能形成一個黃金時代，目前更有大獲成功的Art Toy（潮玩），「香港藝術家的貢獻非常大。」然而香港的市場體量小，租金人工成本貴，需要國內外平台承載。「雖然看似是缺憾，但也是有點，設計師可以創造個性的、符合內心世界的作品。」她形容，香港應該在中外文化藝術交流中扮演「創作者」的角色。

李安認為「中不中、西不西」的不純粹的文化正是香港特質。（王晉璇攝）

「展會沒有後續跟進就像放煙花」

展會是香港文化對外宣傳的窗口，但李安認為並不足夠，認為政府應好好利用香港文創基礎，「政府部門之間應該多點溝通，要有人拆牆鬆綁，整合資源。」她舉例上年香港館雖然有1,100萬的線上話題討論度，但因無後續跟進，並無實際惠及文創產業發展，「幾天的展會就像放煙花，『砰』一下就沒有了」。她希望政府或有更多「中介角色」的機構，能在展會後推動香港藝術家與內地企業頻繁交流，深入交往。

李安續指，香港與內地的合作仍有許多不順暢的地方，「整個體制很困難」，例如曾經嘗試與內地博物館接觸合作，但發現香港無法開具內地交易所需發票、匯款亦因有限額遭到退回，亦有許多文創產業公司認為與境外對接不方便，更大的溝通成本致其意向不足。

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港漫創作者想深入內地 但「無從入手」

曹志豪和蘇頌文表示，很高興能通過展會認識多一點內地市場和內地受眾，雖然有意神話交流，但坦言「我們認識的太少，無從入手，只能坐等機會。」曹志豪分析，香港漫畫家不容易在內地出名，「內地雖然是很大的市場，但也有很多競爭對手，內地要投資一定會投資耳熟能詳的IP，例如孫悟空或哪吒。」

由於香港寸土寸金，歷來重視高薪行業，楊偉業表示，「投資漫畫要錢，虧錢的生意不會有人做，漫畫亦不像電影根深蒂固。」據曹志豪估算，專職從事漫畫的人在一百位以內。他們亦指，有些政府資助年輕藝術家的計劃是面向企業而不是個人，手續複雜，很多只是提供租賃工作室便宜點的租金，曹志豪表示自己曾申請馬會相關項目不獲批。

他們認為香港有深厚的文化土壤，未來需要結合年輕人喜歡的新形勢推陳出新。曹志豪表示參加新加坡畫展時，唯一一張賣完的畫「就是講香港情懷的」。蘇頌文形容，「前人將種子種在全世界，只是看我們有沒有拿出來用。」