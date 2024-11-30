文創產業藍圖｜楊潤雄：評審資助交專家處理　藝術與市場化非衝突

政府日前(26日)公佈《文藝創意產業發展藍圖》，提出四個發展方向共71項措施，其中提及檢討資助藝團的制度。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（30日）在電台節目表示，制度的主軸差不多，但可能需要調節以致做得更好。

他希望藝團演出發展成產業，認為藝術表演亦要注重對觀眾吸引力為何，藝術與市場兩者並重，未必一定有衝突。他指出，做藝術工作及展出作品，都應向大眾解釋，令更多人懂得欣賞，兩者要平衡及互動，認為動用公眾的資源，都要向公眾負責。



他亦表示，評審資助有一系列工作，會交由業界專業人士處理，審視包括藝術水平、觀眾評價、入場人數、擴大觀眾群等。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（周令知攝）

市場化變相犧牲藝術？ 楊潤雄認為要兩者並重

楊潤雄表示，《藍圖》提出部分要檢討、部分措施要落實，需要與業界討論，強調政府不會「閉門造車」，並指社會支持及業界配合很重要。

對於檢討資助藝團的制度，是否代表有不足之處？楊潤雄表示，一直以來，制度不是沒有變，但主軸都差不多，正正因為有《藍圖》，就要考慮制度如何配合得更好。他表示發展文創產業，都要考慮表演對觀眾是否有吸引力，才可帶動文藝界，促進文化交流作用。

楊潤雄指藝術水平亦會影響資助，會讓業界的專業人士在專業角度作出評估。對於此舉會否令作品太商業化、市場化，變相犧牲藝術？楊潤雄認為未必有很大衝突，表示兩者應該並重，藝術表演提升會令社會更多人關注，對塑造文化氛圍有好處，但高水平的藝術未必立即令大眾接受，坦言需要時間。

不過，楊潤雄指出，做藝術工作及展出作品，都應向大眾解釋，令更多人懂得欣賞，兩者要平衡及互動，又認為動用公眾的資源，都要向公眾負責。

西九戲曲中心。（資料圖片）

制度上要研究如何「打通」

至於扶助中小藝團向上流動，楊潤雄指中小團與九大藝團獲取資源的方法不同，期望制度之間可以「打通」。他亦表示，制度上可研究允許中小團辦恆常節目，轉另一種制度獲取資助等。至於有能力成為產業，自己可在社會取得資助的藝團，他希望可減少向政府領取資助，讓其他有潛質的藝團發展。

此外，楊潤雄直言香港缺乏小型表演場館，認為可多思考，不過在工廈改變的小劇場演出都要注重公眾安全。他表示，商界可參與文創發展，例如推廣、投資、場地上參與，但明白商界都要「計數」；其次是商界可以贊助，例如公司客群喜歡某一種藝術，公司亦可以贊助。

中央政府恢復並擴展深圳「一簽多行」個人遊簽注安排。（黃浩謙攝）

聖誕氣氛對內地青年有吸引力 料一簽多行有正面作用

中央將於十二月一日起恢復深圳市戶籍居民赴香港「一簽多行」個人遊簽注，並實施新安排，把「一簽多行」個人遊簽注擴展至持居住證的深圳市非戶籍居民。楊潤雄表示一定會帶來正面作用，香港聖誕慶祝氣氛對內地青年有吸引力，但是否吸引到遊客消費就要靠大家努力。

對於一簽多行是否會令更多旅客即日來回，不在香港過夜？楊潤雄認為不一定有影響，指香港夜晚都有活動，可能看完表演會食宵夜，再過夜，他又指出，新措施實施後，當局會不斷評估對旅客的承載力情況。

大熊貓安安及可可到達香港後，正努力適應新環境。（海洋公園提供）

中央贈港的兩隻大熊貓「安安」及「可可」將於下月與市民見面，並有命名比賽。楊潤雄在另一電台節目表示，小組收到約22600個命名建議，部分重複，部分建議維持「安安」及「可可」的名字。他認為，大熊貓都是契機帶動香港旅遊，香港社會有很多有關大熊貓的產品，未打算參觀大熊貓館要採用預約制，如有需要會讓海洋公園令觀賞過程更暢順。