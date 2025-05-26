車牌拍賣結果｜YUU以9萬元成交最高 0KTHX賣出8.5萬元居次
撰文：蕭通
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運輸署周日 （25日）拍賣320個車輛登記號碼，共得款項1,917,000元。其中與牛奶公司消費獎賞計劃同名的車牌YUU以90,000元成交，為當日拍賣價最高。其次為0KTHX，以85,000元成交。
123123以7萬元成交 PLAN C值4.2萬元
除YUU、0KTHX外，成交價格較高的車牌號碼包括：以70,000元賣出的123123、46,000元的LAU 3、42,000元的PLAN C、各以4萬元成交的MR MAX及K0R、值36,000元的GUT、分別值32,000元的S0N及LVJ、以28,000元成交的SS 93、27,000元的TT 1188、26,000元的HH 19、25,000元的NZ 23、以22,000元成交的JENN1E，以及各以20,000元賣出的0N F1RE、MEGA 8、G1LBERT等。
UNCLEBEN以5000元分配予申請人
拍賣會共售出141個車輛登記號碼，未能售出號碼為147個。有32個自訂車輛登記號碼以特別費用配予申請人，即在拍賣會中未有人士競投， 根據法例以特別費用5000元分配予申請人，包括：UNCLEBEN、BMW CE04、XX L1V10、JHAYC0BW、TSZLUNG等。
拍賣傳統車輛登記號碼所得款項，在扣除開支後，會全數撥入政府獎券基金作慈善用途。
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