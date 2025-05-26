消委會前總幹事黃鳳嫺離任　稱無關農夫山泉事件　去年萌休息念頭

消委會前總幹事黃鳳嫺月初約滿離任，新任總幹事的招聘程序正進行中。黃鳳嫺今日（26日）接受電台訪問時回顧12年任內生涯，形容是「圓滿的完結」。她透露去年已萌生休息的念頭，直至今年2至3月她患上感冒，最嚴重失聲一星期，她自言平日身體健康，「咁多年嚟無攞過10日病假」，認為生病是休息的先兆。



被問農夫山泉事件是否離任的考慮因素之一？她強調「絕對不是」，承認當時歸類錯誤。她續指，消委會秉持開誠布公、讓公眾問責的價值觀，一如既往盡快回應消費者，處理手法與其他事件相同。



黃鳳嫺今日（26日）接受電台訪問，被問農夫山泉事件是否離任的考慮因素之一？黃鳳嫺強調「絕對不是」，承認當時歸類錯誤。（網頁截圖）

曾失聲一星期 萌生離任念頭

黃鳳嫺接受商台訪問時回顧12年任內生涯，形容是「圓滿的完結」。她透露，去年消委會成立50周年後，她已萌生休息的念頭，直至今年2至3月她患上感冒，最嚴重失聲一星期，她自言平日身體健康，「咁多年嚟無攞過10日病假」，她認為生病是休息的先兆，所以選擇約滿離任，又指當時是合適時機進行交接，因消委會已公開招聘總幹事。

被問為何不繼續留任，直至下任總幹事成功獲聘？她說相信消委會的團隊很強，又指至今未有人上任是程序上問題，而非「搵唔到人」。

今年1月，黃鳳嫺出席《選擇》月刊新聞發佈會時，被傳媒問到會否離任總幹事一職，她反問記者「你又覺得我真係會離任？」她今日在電台回應事件，說當時仍在思考會否離任，後來因其他情況出現，故有所改變。

否認因農夫山泉事件離任 一如既往盡快回應消費者

去年消委會測試發現「農夫山泉」樽裝水溴酸鹽含量達歐盟上限，遭對方律師信指檢測報告作不客觀評價。其後消委會澄清，了解到有關產品不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，就樣本歸類出現落差而引起的誤會表示抱歉，並將樣本整體表現評分由四星半調整至五星。

黃鳳嫺今日受訪時，被問農夫山泉事件是否離任的考慮因素之一？她強調「絕對不是」，承認當時歸類錯誤。她續指，消委會秉持開誠布公、讓公眾問責的價值觀，一如既往盡快回應消費者，處理手法與其他事件相同。

2025年5月6日，消委會總幹事黃鳳嫺約滿離任。（廖雁雄攝）

稱要做好資訊科技管理 若資料太舊「擺上網都無人睇」便存檔

談及消委會如何保存過往多年的調查報告，黃鳳嫺說資訊科技管理（IT governance）要做好，將報告的數據存檔，並增加網頁容量，令網頁不會拖慢。她解釋，消委會一貫做法會將報告放在網頁，但如資料太舊且「擺上網都無人睇」，消委會每隔數年就將相關資料存檔；市民欲查閱亦可提出要求。

她形容會以「感恩」總結12年生涯，感恩同事和持份者對其信任，讓她「守得住間鋪」，保障消費者權益。她有感科技改變香港及世界，又認為消費模式改變，更年興起數碼經濟，消費者轉為網購，市面亦出現以往沒有的服務，例如外賣平台等。

消委會前總幹事的職位將由副總幹事何應富署任，新任總幹事的招聘程序正進行中，消委會將適時公布遴選結果。