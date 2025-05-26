的士車隊｜大黃蜂底薪7千加佣金請人　司機冀更有保障：條街好靜

5支的士車隊獲政府「有條件暫准通知」批出牌照，營辦商須在7月底前完成籌備及投入服務。其中大黃蜂愛心車隊今（26日）舉辦司機招聘發佈會，向全職司機提供7,000元底薪及額外獎賞，計及抽佣後，相信司機每月收入可達約3萬元。有前來應徵的的士司機認為現時市道不景氣，直言「條街好靜」，導致收入不穩，加入車隊後可享底薪及長期服務金等保障，具有吸引力。



大黃蜂負責人形容招聘反應踴躍，暫時招募到200名全職司機，有信心於7月聘請足夠人手，惟未有透露目標人數。車隊暫僅200輛電動的士到港，未達政府發牌要求的600輛門檻。負責人預告6、7月分別有400輛運到香港，相信可趕及在7月投入服務，獲發正式的士車隊牌照。



大黃蜂愛心車隊今（26日）舉辦司機招聘發佈會。（賴卓盈攝）

大黃蜂車隊。（資料圖片／洪戩昊攝）

車隊董事黃兆鵬（右）表示，會為入職的司機提供7000元底薪，並另設8小時培訓及獎罰機制。（賴卓盈攝）

去年7月政府「有條件暫准通知」批出5個的士車隊牌照，每支車隊的規模介乎300至1,000架的士，共提供3,500架的士，佔全港的士18,000架的士近兩成。其中大黃蜂愛心車隊規模有1,000輛的士，早前已成功招募200名全職司機，今日再舉行招聘發佈會，有數十名司機前來應徵。

車隊董事：若司機勤力載客 月薪可逾3萬元

車隊董事黃兆鵬表示，會為入職司機提供7,000元底薪，設有抽佣及獎罰機制，詳情仍在研究。他稱如司機「勤力載客」，相信月薪可超過3萬元。另外，大黃蜂將向員工提供培訓，指導駕駛電動的士，以及禮貌培訓等。

大黃蜂未有透露尚欠多少司機，其董事會秘書嚴鷺僅稱有信心7月招募到足夠人手：「除個人車主，我哋都同車行、車隊密切合作，相信可以達到（發牌要求）六成目標。」

的士司機：條街好靜 加入車隊更有保障

入行約2年的劉先生表示，現時的士面對網約車競爭，加上市道不景氣，導致收入不穩定。他說：「除咗返工同收工，其他時間條街都好靜，無咩人」。他認為加入車隊後有底薪、強積金及長期服務金等保障，認為對司機具吸引力。

劉先生認為加入車隊後有底薪、強積金及長期服務金等保障，認為對司機具吸引力。（李振邦攝）

有司機看中車隊使用電動車 認為是大勢所趨

入行超過20年的黃先生亦同意現時的士生意較淡薄，加入車隊較有保障。他又認為改用電動車是大勢所趨，加上車隊的車款更嶄新和寬敞，相信能吸引更多乘客，增加收入。

黃先生認為改用電動車是大勢所趨。（李振邦攝）

黃先生擔心，車隊使用的車款沒有顯示「的士」的頂燈，市民未必能夠辨認，相信要一段時間適應。（賴卓盈攝）

已簽約司機認為市民需時適應車款

入行25年、已經跟大黃蜂愛心車隊簽約的黃先生指，車隊的士沒有顯示「的士」的頂燈，擔心市民未必能夠辨認，相信要一段時間適應。

▼ 5支的士車隊車款 ▼

