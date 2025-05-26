的士車隊｜大黃蜂有信心7月符發牌門檻　車資較一般的士貴最多30%

5支的士車隊獲政府「有條件暫准通知」批出牌照，營辦商須在7月底前完成籌備及投入服務。其中大黃蜂愛心車隊今（26日）表示，1,000架電動的士7月將齊集香港，屆時便滿足政府發牌門檻及條件。人手方面暫時招募到200名全職司機，負責人形容招聘反應踴躍，有信心於7月聘請足夠人手，惟未有透露招聘人數目標。



乘客日後可於街上截乘大黃蜂的士，收費於一般的士無異。如果透過手機應用程式預約，乘客需支付車費2至3成的預約費用。如在「高峰時期」、乘客對的士求過於供等情況下，平台會再收取不多於2成車費的額外費用，不過預約費用加上額外費用最多是車資的3成。



大黃蜂愛心車隊今日表示，7月將有1000架電動的士投入服務，現有200架車輛抵港。（賴卓盈攝）

黃兆鵬（右）表示，現已招聘200名全職的士司機，接下來兩個月會繼續招聘。嚴鷺（右）表示，有信心在7月招募到足夠人手。（賴卓盈攝）

7月有一千輛的士落地 可滿足政府發牌要求

大黃蜂愛心車隊今日表示，現有200架車輛抵港，車隊將於6、7月分別再引入400部車輛，其中100部為可上落輪椅的士。換言之到7月時，大黃蜂將有1000架電動的士投入服務，負責人相信屆時可滿足政府的士車隊的發牌門檻及要求。

的士司機黃先生入行25年、已經跟大黃蜂愛心車隊簽約。（賴卓盈攝）

已聘請200名全職司機 將繼續招募

車隊董事黃兆鵬表示，的士司機對招聘反應踴躍，首批200個名額已經爆滿，接下來兩個月會繼續招聘。全職司機可享7,000元底薪及抽佣機制，相信司機「勤力載客」，月薪可達3萬元。

大黃蜂未有透露尚欠多少司機，其董事會秘書嚴鷺僅稱有信心7月招募到足夠人手：「除個人車主，我哋都同車行、車隊密切合作，相信可以達到（發牌要求）六成目標。」

▼ 5支的士車隊車款 ▼



根據的士車隊牌照條件，車隊投入服務時須達到申請規模的六成。(資料圖片)

將推手機應用程式 車資最多貴3成

日後市民在街上截車，大黃蜂會按一般的士咪錶收費。車隊亦已研發手機應用程式，目前正在測試階段。如果透過程式預約用車，預約費用為車費2至3成。當乘客對的士需求較高時，平台會收取不多於車費2成的額外費用。大黃蜂表示，預約費用連同額外費用，不會高於原有車費的3成。