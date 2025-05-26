維園6月再辦家鄉市集　連續三年橫跨六四　展銷過百特產

「第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華」將於 6月1日至5日在維多利亞公園舉行，是繼疫情通關後連續第三年橫跨六四舉辦，現場設有近300個特色攤位，展銷超過110 萬件特產等。



「家鄉市集嘉年華」今日（26日）由香港福建社團聯會、香港湖北社團總會等逾30個省級同鄉社團聯合主辦並舉辦新聞發佈會，但現場不設提問環節。



多個同鄉社團連續三年租用銅鑼灣維園舉辦「家鄉市集」。

記者會上，32個省級同鄉社團率先輪流介紹，包括各個社團總會會長或副會長等。籌委會指，今年嘉年華新增遼寧、吉林兩省同鄉社團參與，近 300 個特色攤位，展銷超過110 萬件來自不同省市、自治區的特產，並推出近 200 個文藝表演。

活動開放時間6月1日至6月4日上午11點至晚上9點，6月5日為上午11點至晚上6點。

「家鄉市集嘉年華」今日（26日）由香港福建社團聯會、香港湖北社團總會等逾30個省級同鄉社團聯合主辦並舉辦新聞發佈會。（許湖洪攝）

其中活動籌辦總指揮、香港廣東社團總會第一執行主席鄧清河指，今年添加新興科技體驗區區、運動競技體驗區，融合美食、文化、運動與創科為一體。

他表示，嘉年華亦有多項戲曲名家登場，川劇變臉、廣西壯鄉歌圩等，其中「中華美食街」將繼續入駐家鄉市集，設30 個熟食攤位，讓市民可以品嚐地方美食。

入場費用一律統一使用八達通：

．成人票價5 元；

．小童、長者及殘疾人士免費入場



「家鄉市集嘉年華」今日（26日）由香港福建社團聯會、香港湖北社團總會等逾30個省級同鄉社團聯合主辦並舉辦新聞發佈會。（許湖洪攝）

記者會不設提問環節 未提入場安檢安排

活動籌委會表示，為支持今年即將舉辦的全運會，特意在草地區設運動互動體驗區，體驗包括足球、棒球等。

「家鄉市集」連續第三年、橫跨六四在維園舉辦。不過，記者會上籌委會未提及入場安檢安排，完結記者會後，亦未有見有傳媒提問環節。

第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華。（資料圖片／黃寶瑩攝）