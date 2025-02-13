香港民研「高官民望」調查或步入歷史 去年擱置六四等多項調查
香港民意研究所今天（13日）起無限期擱置所有自費研究活動，包括自1992年開始的定期追蹤調查，以至近期開展的專題研究。民研最為人熟悉的特首、司局長民望，曾經是政界為社會把脈的參考指標之一，由1997年起的董建華特首年代已開始民調，歷經四分一世紀。
民研繼去年起先後擱置行政會議成員、紀律部隊和政治團體民望、六四事件、特區成立周年定期調查後，即日起停止所有自費研究活動，意味相關民調可能步入歷史。
去年已擱置多項調查 今起擱置所有自費研究
警方國安處上月兩次帶走香港民研主席鍾庭耀，事隔兩個多星期民研決定無限期擱置所有自費研究活動，包括自1992年開始的定期追蹤調查，以至近期開展的專題研究，並會專注籌備及執行現有的委託研究項目，包括現階段經已開始洽談的項目，明言將來會轉型甚至結業。
民研六年前脫離港大獨立運作，近年先後擱置多項定期調查，包括去年7月初擱置行政會議成員民望、六四事件、特區成立周年定期調查，再在10月底擱置多5項調查，侮辱政治團體民望及紀律部隊民望。當時鍾庭耀解釋是根據網上數據查冊平台表現，決定是否擱置民調項目以節省資源。
高官民望最為人熟悉 記載四分一世紀香港民情
隨著民研停止所有自費研究活動，換言之最為人熟悉的高官民望，亦可能步入歷蚊。民研的高官民調曾經是政界為社會把脈的參考指標之一，由1997年起的董建華特首年代已開始民調，至今四分一世紀。
民研曾解釋相關「民情指數」旨在量化香港市民對香港社會的情緒反應，以解釋及預視社會出現集體行動的可能性，數據來源始於1992年7月，累積數據超過30年，涵蓋董建華、曾蔭權、梁振英和林鄭月娥的任期。
董建華家臣當年向民研施壓爆風波
香港民研前稱港大民研，成立近34年最經典的是2000年「港大民調風波」，時任特首董建華的特別助理路祥安涉向鍾庭耀施壓，要求停止特首及政府民調，最終時任港大校長鄭耀宗及副校長黃紹倫因事件辭職。
鍾庭耀曾言被捕也不離港
民研自2000年起不再獲得港大資助後自負盈虧經營，研究團隊已做超過2000項獨立調查和其他類型的研究。反修例事件後鍾庭耀曾言民調不會因《國安法》而刪減或修改，即使面對被捕風險也不離港。上月他發表感言透露曾擬今年退休，但考慮到多年來獲無數市民支持，身負厚愛和責任，便決定留下來，「不是為了抗爭，而是為了堅持。」