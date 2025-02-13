香港民研「高官民望」調查或步入歷史　去年擱置六四等多項調查

香港民意研究所今天（13日）起無限期擱置所有自費研究活動，包括自1992年開始的定期追蹤調查，以至近期開展的專題研究。民研最為人熟悉的特首、司局長民望，曾經是政界為社會把脈的參考指標之一，由1997年起的董建華特首年代已開始民調，歷經四分一世紀。



民研繼去年起先後擱置行政會議成員、紀律部隊和政治團體民望、六四事件、特區成立周年定期調查後，即日起停止所有自費研究活動，意味相關民調可能步入歷史。



香港民研調查（資料圖片）

1月13日上午10時，鍾庭耀被帶到香港民意研究所位於黃竹坑業興街11號南滙廣場的會址協助調查。（翁鈺輝攝）

去年已擱置多項調查 今起擱置所有自費研究

警方國安處上月兩次帶走香港民研主席鍾庭耀，事隔兩個多星期民研決定無限期擱置所有自費研究活動，包括自1992年開始的定期追蹤調查，以至近期開展的專題研究，並會專注籌備及執行現有的委託研究項目，包括現階段經已開始洽談的項目，明言將來會轉型甚至結業。

香港民研主席鍾庭耀上月被警方帶走協助調查前副行政總裁鍾劍華被通緝的案件。（資料圖片）

民研六年前脫離港大獨立運作，近年先後擱置多項定期調查，包括去年7月初擱置行政會議成員民望、六四事件、特區成立周年定期調查，再在10月底擱置多5項調查，侮辱政治團體民望及紀律部隊民望。當時鍾庭耀解釋是根據網上數據查冊平台表現，決定是否擱置民調項目以節省資源。

香港民研發佈民意調查(香港民研截圖)

高官民望最為人熟悉 記載四分一世紀香港民情

隨著民研停止所有自費研究活動，換言之最為人熟悉的高官民望，亦可能步入歷蚊。民研的高官民調曾經是政界為社會把脈的參考指標之一，由1997年起的董建華特首年代已開始民調，至今四分一世紀。

2024年11月28日，香港民意研究所發佈司長民望及社會狀況評價調查結果。（直播截圖）

民研曾解釋相關「民情指數」旨在量化香港市民對香港社會的情緒反應，以解釋及預視社會出現集體行動的可能性，數據來源始於1992年7月，累積數據超過30年，涵蓋董建華、曾蔭權、梁振英和林鄭月娥的任期。

鍾庭耀。(資料圖片)

2000年的「港大民調風波」，時任特首董建華的特別助理路祥安涉向鍾庭耀（圖）施壓。（鄭子峰攝）

董建華家臣當年向民研施壓爆風波

香港民研前稱港大民研，成立近34年最經典的是2000年「港大民調風波」，時任特首董建華的特別助理路祥安涉向鍾庭耀施壓，要求停止特首及政府民調，最終時任港大校長鄭耀宗及副校長黃紹倫因事件辭職。

鍾庭耀2020年接受專訪時說，縱使世局變化急速，但研究所的工作和研究項目不會因《國安法》而刪減或修改。(資料圖片)

鍾庭耀曾言被捕也不離港

民研自2000年起不再獲得港大資助後自負盈虧經營，研究團隊已做超過2000項獨立調查和其他類型的研究。反修例事件後鍾庭耀曾言民調不會因《國安法》而刪減或修改，即使面對被捕風險也不離港。上月他發表感言透露曾擬今年退休，但考慮到多年來獲無數市民支持，身負厚愛和責任，便決定留下來，「不是為了抗爭，而是為了堅持。」