交通津貼6月起領取門檻提高至$500　綜援生果金今起陸續派多半糧

公共交通費用補貼計劃6月1日起，將提高領取津貼的門檻，由每月公共交通開支400元調高至500元，補貼比率及每月補貼上限則維持不變。



另一方面，政府今日（26日）起將陸續向領取社會保障援助的合資格人士額外發放半個月津貼。



下月1日起，公共交通補貼門檻將增至每月交通開支花費500元後才能領取。（資料圖片）

交通津貼補貼比率及上限則維持不變

運輸署今日（26日）提醒，由6月1日起，公共交通費用補貼計劃的補貼領取門檻，會由每月公共交通開支水平400元調高至500元，補貼比率及每月補貼上限則維持不變。

發言人稱，政府下月起會就市民每月超出500元的實際公共交通開支，提供三分之一的補貼，每張八達通或每個AlipayHK帳戶的補貼金額以每月400元為上限。市民每月16日起可領取上一個月的公共交通費用補貼，領取補貼的限期為3個月，領取補貼的方法亦維持不變。

政府發言人表示，今日起將陸續向領取社會保障援助的合資格人士，發放相當於半個月金額或津貼的一次性額外款項。（資料圖片）

綜援、生果金及長生津自動存入多半個月金額

政府同日公布，今日起將陸續向領取社會保障援助的合資格人士，包括領取綜援、高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼的人士，發放相當於半個月金額或津貼的一次性額外款項，以及為領取在職家庭津貼的住戶作相若安排。有關款項將以自動轉帳方式存入上述人士指定的香港銀行戶口，不必另行申請。

部分津貼額外款項金額。（政府新聞網文件截圖）

今年4月30日前獲批職津者可受惠

政府指，在上年10月1日至今年4月30日期間提交職津申請而獲批的住戶，均符合資格領取一次性額外款項，預計約171萬名社會保障受助人及約5.6萬個領取職津的住戶受惠，共涉及約30億8,400萬元額外款項。