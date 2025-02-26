預算案2025｜6月起交通補貼開支門檻增至$500 每月補貼少幾錢？
撰文：何瑞芬
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政府正面臨財政赤字，市民關注長者2元乘車優惠如何變動之際，牽涉全港市民的公共交通費用補貼計劃（「交補」）亦會「縮水」。財政司司長陳茂波今早（26日）公布新一份財政預算案，宣布「交補」今年6月起將提高開支門檻，由原來補貼超出400元後的三分之一開支，提高至500元後的三分之一開支，上限維持400元不變。
簡單而言，若市民每月交通開支為500元，現時可取得約33.3元補貼，但新計劃後將不獲補貼；若每月交通開支為1,000元，補貼額則由原來200元減至約166.7元。
陳茂波表示，為嚴控開支，「交補」計劃今年6月起，將計劃的補貼領取門檻，由每月公共交通實際開支水平400元提高至500元。政府就市民每月超出500元的開支部分，維持提供三分之一的補貼，每月400元的補貼上限亦會維持不變。
換句說話，市民每月車費開支須達到500元以上才能領到補貼，以往月開支1,600元即可全取400元上限補貼，現時則須1,700元才能全取補貼。《香港01》列出部分情景作參考：
情景一：
每月交通費：500元
原來計劃可取補貼：約33.3元
新計劃可取補貼：0元
情景二：
每月交通費：1000
原來計劃可取補貼：200
新計劃可取補貼：約166.7元
情景三：
每月交通費：1600
原來計劃可取補貼：400元（達上限）
新計劃可取補貼：約366.7元
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