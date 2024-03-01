財政預算案｜檢視$2乘車及交通補貼計劃　林世雄：要財政可持續

財政預算案提出，會檢視二元乘車及交通費補貼資助計劃。運輸及物流局局長林世雄今日（1日）出席《財政預算案》相關措施記者會時表示，由2019年至今補貼的比率及上限都有多次改變，當局將檢視計劃如何在財政可持續的情況下實行。



▼2月28日 2024/25年度財政預算案懶人包▼



+ 5

林世雄稱交通補貼自2019年有多次變動

林世雄表示，由運物局負責「公共交通費用補貼計劃」由2019年至今補貼的比率及上限都有多次改變，目前做法則是以「超出400元的實際公共交通開支提供3分1補貼」及以「每月400元上限補貼金額」。而他就指，運物局將會檢視計劃如何在財政可持續的情況下繼續實行。

他又表示，在計劃幾次的變動下，「（補貼金額）係咪會減，言之尚早。」他舉一例子，表示將補貼金額減至300元，其實受惠人數會有所增加；將上限減低，補貼則會減少，故實質做法仍是未能確定，不過計劃必須要符合財政的可持續。他提到目前有200萬乘客受惠於計劃。

行動綱領初見成效

而就今年《財政預算案》中有關運輸及物流局的措施，主要分為國際航運中心、國際航空樞紐及運輸基建三方面。

在航運方面，林世雄表示，政府於去年12月公布《海運及港口發展策略行動綱領》，制定十大策略和三十二項具體行動措施，在過去數年推出一系列針對航運業的稅務優惠措施，包括船舶租賃、海事保險業務等皆初見成效。

他又指，運輸及物流局正聯同環境及生態局和其他相關部門，為本地及遠洋船舶提供綠色甲醇加注開展可行性研究，預計將於今年內公布行動綱領，將香港打造成航運綠色能源加注中心。

他續指，在現代物流發展方面，政府已於2020年推出一項總值三億元的「第三方物流服務供應商資助先導計劃」，為合資格物流服務供應商提供資助，鼓勵物流業應用科技以提升生產力。至今已有190間企業受惠於先導計劃，涉及款項約1.37億元；政府已於今年2月優化這項先導計劃，將資助金額上限由每間企業100萬元增加至200萬元，並擴大資助範圍，以涵蓋應用科技培訓，以及與環境、社會及管治科技（ESG）相關的服務。

▼3月1日 三個政策局回應財政預算案▼



+ 12

政府致力打造成為「綠色機場」

而國際航空樞紐方面，香港國際機場於2022年繼續榮獲「全球最繁忙的貨運機場」，2023年貨運量則比2022年上升3%，他表示有信心能維持這個地位；當中客運方面，去年底每日客運量和航班升降量已恢復疫情前分別約七成和八成半。

他提到，政府正致力將香港國際機場打造成為「綠色機場」，其中重要一環是推動可持續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）的應用，而機管局已於今年2月就SAF展開研究，以便從政策支持、便利措施或基礎設施改善等方面提出建議。研究預計於今年第三季完成，政府會跟進以期透過帶動SAF在香港的應用，推動綠色航空的發展。

政府正推展《香港主要運輸基建發展藍圖》

運輸基建方面，他表示，政府正有序推展《香港主要運輸基建發展藍圖》中的鐵路及主要幹道項目，以加強區內外的連繫，促進特區經濟發展，同時加快在東九龍、啟德和洪水橋／厦村引進智慧綠色集體運輸系統的步伐，更有效釋放相關區域的發展潛力，運物局會在今年內將邀請相關的供應商及營運商提交意向書，落實有關系統。

他續指，為進一步融入國家發展大局，促進粵港澳大灣區基礎設施互聯互通，政府會繼續透過「港深跨界軌道基礎設施建設專班」，與深圳當局合作推展港深西部鐵路（洪水橋至前海）及北環線支線兩個跨境項目，共同構建「軌道上的大灣區」。

他表示，新一份財案的主題是「堅定信心、抓緊機遇、推動高質量發展」，他將會和運輸及物流局的同事會朝着這個方向，開拓新機遇，為香港帶來新動力；同時亦會秉持「基建先行」及「創造容量」的規劃方針，有序推展《香港主要運輸基建發展藍圖》中的各鐵路及主要幹道項目，締造一個宜居、具競爭力及可持續發展的香港。

▼2月28日 市民觀看財政預算案▼

