香港文博會5.30亞博館開幕　展出500米水墨長卷《鄭和下西洋》

為期4天的第三屆香港國際文化創意博覽會，將於5月30日在亞洲國際博覽館開幕。本屆香港文博會規模升級，連通8個展館，提供近50,000平方米的展覽空間，涵蓋文化產業綜合館、藝術美學館、國際文旅貿易館、數字創意館等8大主題展區。展覽的國際化程度亦顯著提升，匈牙利、新西蘭、巴西、美國、意大利、俄羅斯、老撾、南非等多國藝術家將帶來精彩作品，展現獨特的文化風貌。



第三屆香港國際文化創意博覽會，將於5月30日在亞洲國際博覽館開幕。（主辦單位提供圖片）

寬1.2米重260斤 逾300場景呈1.7萬人物

500米水墨長卷《鄭和下西洋》為本屆香港文博會一大亮點，畫卷由中國著名畫家鐘開天耗時13年精心創作完成，全寬1.2米、重260斤，以3卷18章生動呈現鄭和船隊七下西洋的壯麗征程。當中300餘個場景層層鋪展，17,000個人物栩栩生，過千隻動物靈動鮮活，將船隊穿越東南亞、中東，遠抵東非30多個國家的艱辛歷程，以及600年前人民的生活面貌全景式呈現。

畫家在繪畫材料與技法上大膽創新，採用中國畫風，同時融入西方透視學、解剖學、色彩學等元素，讓東方水墨的寫意神韻與西方繪畫的寫實張力完美結合，整幅畫卷呈現出波瀾壯闊、氣勢磅礴的藝術效果。

XR體驗秦代帝陵探秘 展出徐天茂山水畫

展會現場還將展出畫家徐天茂的多幅山水畫精品，其作品屢獲國內大獎。代表作《茶壺峰》細膩勾勒丹霞山的柔美輪廓，淡墨渲染的山間雲霧，賦予畫面空靈悠遠的意境，盡顯東方山水神韻。

另一矚目的是國寶級畫家袁存建的珍貴畫作展。這位116歲高齡的藝術泰斗，與齊白石同門，曾為多位國家領導人揮毫創作。其作品以古樸典雅的風格著稱，每一幅都鐫刻著厚重的歷史印記，散發著跨越世紀的藝術魅力。

展會還帶來科技與文化交融的XR體驗專案《探秘・沉睡的帝陵》，以秦代文化為主題，精心設計墓道歷險、地宮漫遊、秦皇墓室與飛越皇陵四大沉浸式篇章，讓訪客瞬間穿越千年，置身秦皇墓室感受未知的驚險刺激。

提供200套漢服租借 辦首屆「香港漢服小姐選舉」

場內並設有華服文化展區，展出來自56個民族的特色服飾，現場還提供200套漢服可供租借。主辦單位更特別邀請香港水墨畫大師伍月柳及何百里，授權其經典作品製成兩邊共50米長的大型背景牆，營造出詩意盎然的觀展氛圍。此外，展區亦設有豐富的文化工作坊，包括漢服製作、傳統髮飾設計、古典禮儀教學等。

值得一提的是，「第一屆芳華如錦香港漢服小姐選舉」也將在展會期間舉行。這場香港首個漢服主題選美賽事將吸引漢服愛好者踴躍參與。