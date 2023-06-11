第十九屆文博會閉幕　展出超過12萬件文化產品　逾400萬人次參與

一連五日的第十九屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（下稱文博會），今日（11日）完美落幕。

本屆文博會共有3596家政府組團、文化機構和企業參展，展出超過12萬件文化產品，總參與人次達400多萬。



本屆文博會以線下為主、線上同步的方式舉行，主會場設在深圳國際會展中心，共6個展館，總展覽面積達12萬平方米。雲上文博會平台按照展館展區分類展示文化產品和項目，利用全景拍攝技術模擬線下展示場景，將線下展覽內容在網上同步展示，並強化網上交易功能。

今年共有3596家政府組團、文化機構和企業線上線下參展，比上屆增加194家。第十四次實現全國31個省、自治區、直轄市及港澳台地區全部參展。參展企業中，龍頭文化企業佔比達到70%以上，60%以上的文化產品和項目首次亮相文博會。

本屆文博會共展出文化產品超過12萬件，4000多個文化產業投融資項目在現場展示與交易。除主會場外，還在全市各區設立64個分會場，共開展各類活動500多項。主會場、分會場、各相關活動點總參與人次達400多萬。

今年，文博會首次設立「數字中國——AI時代的文化創新」主題展區，全方位展示中國數字文化產業最新技術、最新創意和最新成果。利用虛擬展示、沉浸式體驗和數字視聽等技術，全面提升展陳效果，拓展豐富展陳內容，提高展陳觀賞性和互動性，創造嶄新的參展觀展體驗。

同時，本屆文博會以「一帶一路」倡議提出10周年為契機，全力恢復並擴大文博會對外文化貿易和文化交流，今年共有50個國家和地區的300家海外展商參展，108個國家和地區的25736名海外採購商和專業觀眾線上線下觀展、採購。其中，法國工業設計協會、中法品牌美學中心首次參展。

除了展示文化產品，深圳國際會展中心主展館內亦專門設置舞台區，中國東方演藝集團連日上演舞蹈、獨唱、獨舞、樂器等節目。此外，2023央視春晚舞蹈《碇步橋》重現觀眾眼前，內蒙古、天津、吉林、廣東汕頭等多個展區亦有特色歌舞演出，吸引大量觀眾駐足觀看欣賞。

本屆文博會文化產業招商大會強化招商引資和投融資功能，面向全國廣泛徵集文化產業投融資項目，通過線上線下平台持續推廣和撮合，項目總成交34.2億元，再創歷史新高。