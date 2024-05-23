深圳文博會5.23-5.27登場　展示超12萬件文化產品　3D金龍最搶眼

5月23日至27日，第20屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（深圳文博會）在深圳國際會展中心舉行，共有8個大展館，另全市各區共設52個分會場。

展會期間，將舉辦各類重大項目洽談、拍賣和交易活動，超過12萬件文化產品和4000多個文化產業投融資項目將在現場展示。



本屆深圳文博會16號館圍繞「創想無界·相融共生」的主題，聚焦藝術、設計與教育產業的創新和發展。其中，粵港澳大灣區文創產業教育發展館（GBACE）展館共設6個範疇，包括推廣中華文化、教育支援服務、公益教育、文創數字化與服務、大灣區城市文創合作、大灣區文創設計。

「賞國潮 識國風」學界設計比賽設計大獎作品亦在文博會上展出。據介紹，比賽由創意教育協會（ACE）主辦、香港教育局和國博衍藝（中國國家博物館的文創品牌）合辦，旨在向香港本地中學介紹中國國家博物館（國博）館藏文物，並以此為靈感創作文創產品。10名得獎者將於香港參與設計實習，使其作品有機會開發成為國博衍藝的文創產品，於國博銷售。

另據《GDToday》報道，在文博會上，文創中國產品受到熱捧。其中，3D打印中國龍吸引眾多中外「粉絲」，有外國男孩捧起金龍愛不釋手。

文創中國展區展商馮子洲介绍，「金龍」是3D打印的關節龍，採用光敏樹脂材質，打印工藝非常複雜，需要先建模再打印。打印週期比較長，打印一條「金龍」需要3天時間。

另外，汕頭館展位上演了一場賽博（Cyber）英歌舞。據介紹，這些由機械人「演繹」梁山泊好漢的每個節點都踩准了英歌舞節奏，與真人無異。其中，機械人「宋江」打鼓，讓大家都忍不住紛紛拍照。

有關負責人介紹，用機械人來演繹英歌舞，可以通過將科技與傳統文化相結合，讓中小學生學習編程的同時，了解到英歌舞所包含的中華傳統文化。