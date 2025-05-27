新通訊系統取消招標改直接購買　警方：基於最新地緣政治風險評估

警務處計劃採用最新第五代流動寬頻（5G），作為警隊「指揮及控制通訊系統」基礎設施的制式，取代現行的數碼集群無線電技術（Terrestrial Trunked Radio, TETRA）。警方指，基於最新的地緣政治風險評估，並考慮到潛在的中長期供應鏈及資訊保安風險，決定基於公眾利益取消是次招標，並會採用直接購買方式，物色穩妥和符合服務要求的服務供應商。警方亦會簡化系統設計，預計開支由約52億元下調至約20億元，減幅超過六成。



警務處指基於最新的地緣政治風險評估，並考慮到潛在的中長期供應鏈及資訊保安風險，決定基於公眾利益取消新系統招標，並會採用直接購買方式物色穩妥和符合服務要求的服務供應商。（資料圖片）

根據警務處提交立法會的文件，TETRA是歐洲電信標準協會於1995年制定的無線電通訊標準，透過空中介面加密技術，用於執法機關日常運作、公共安全以至緊急救援、救災行動中提供關鍵通訊服務，以傳遞語音和簡短文字訊息。警方指，經過多年來的科技發展，TETRA所提供的窄頻寬已不能追上現今的警政要求。

因此處方建議建構新一代通訊系統，採用最新第五代流動寬頻（5G）取代TETRA作為警隊「指揮及控制通訊系統」基礎設施的制式，提供前線人員與指揮中心之間的關鍵通訊服務。

警務處計劃在今年6月就擬議系統向財委會尋求撥款，如獲批准，其後的採購安排會繼續遵從政府的政策及程序，預期系統可於2027年中起分階段投入運作。（資料圖片/盧翊銘攝）

警方：考慮潛在「中長期供應鏈及資訊保安風險」

警務處指在2023年4月取得保安事務委員會的支持後，已就新一代通訊系統同步招標。不過，警方稱，基於公眾利益取消是次招標，並會採用直接購買方式，物色穩妥和符合服務要求的服務供應商。

警方解釋，由於項目關係到警隊的日常執法工作，直接影響國家安全、公眾安全、公共秩序以及維持治安，基於最新的地緣政治風險評估，並考慮到潛在的中長期供應鏈及資訊保安風險，認為有必要提高本項目的安全性和可靠性要求，以確保供應鏈的穩定性及增強保障系統長期安全及可用性。

警務處新通訊系統推行時間表。（立法會CB(2)1049/2025(03)號文件截圖）

簡化項目設計 開支減超過六成至約20億元

至於項目預計所需的非經常性開支，在考慮公共財政的挑戰後，警務處在確保系統安全和核心功能的前提下，簡化了項目設計以降低開發與維護費用。

處方說，經相關市場調查，與2023年4月向保安事務委員會的簡介比較，預計項目的非經常性開支由約52億元下調至約20億元，減少超過六成。至於經常開支主要涵蓋硬件及軟件保養、系統支援、通訊網絡、無線電控制台和無線電對講機保養、租用無線接入網絡共享服務的服務及合約員工服務等。

處方計劃在今年6月就擬議系統向財委會尋求撥款，如獲批准，其後的採購安排會繼續遵從政府的政策及程序，預期系統可於2027年中起分階段投入運作，2031/32年度全面推行後，每年經常開支增加至約9640萬元。

（立法會CB(2)1049/2025(03)號文件截圖）