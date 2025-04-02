警隊一哥｜周一鳴任警務處處長　曾任理大衝突總指揮　3年連升3級

【周一鳴／警隊一哥／新一哥／蕭澤頤／警務處處長】國務院今（2日）任命警務處「二哥」周一鳴為警務處處長，接替任期屆滿的蕭澤頤，成為警隊最新一哥。



周一鳴於1995年在中文大學生物系畢業後加入警隊，由見習督察做起。2019年反修例風波期間，他擔任九龍西總區副指揮官，成為理大衝突總指揮，事件中共拘捕1,377人。其後他在3年間連升3級，在2023年升至副處長（行動），一直被視為未來「一哥」大熱。他曾接受警隊刊物《警聲》訪問時指，加入警隊是為了「匡扶正義，為民除害」，又稱香港警隊的水平在世界處於前列位置，有很多地方值得各地學習。



國務院今任命警務處「二哥」周一鳴為警務處處長，接替任期屆滿的蕭澤頤。（資料圖片/廖雁雄攝）

加入警隊為了「匡扶正義，為民除害」

今年52歲的周一鳴於1995年加入警隊任職督察，大部份時間負責分區、區、總區及總部層面的刑事調查及情報蒐集的工作。在駐守刑事部期間，周一鳴累積豐富的刑偵調查及刑事情報的工作經驗、以及制定各種不同刑事職務政策的技巧。2010年，他晉升為警司，並服務於刑事偵緝總部。

周接受《警聲》訪問時曾言，之所以成為警察，「是想匡扶正義，為民除害，因此很想加入刑事調查隊，走在前線，親手把罪犯繩之於法，感覺別具意義。」他指，雖然初時工作十分辛苦，卻為日後警務工作奠定良好基礎。

周一鳴（右二）任職旺角警區刑事調查隊第九隊偵緝督察時，成功拘捕一名專門在旺角區內行劫女性的賊匪，獲時任署理西九龍總區指揮官施本勵嘉獎。（警方圖片）

周一鳴曾言成為警察是為了匡扶正義，為民除害。（資料圖片）

曾借調國際刑警秘書處

2012至2013年期間，他被借調往法國里昂的國際刑警秘書處出任刑事情報主任一職。2013年，周一鳴晉升為高級警司並出掌刑事情報科的副指揮官，三年後進一步擢升為總警司，並成為刑事情報科主管。

周一鳴2012年曾借調到法國里昂國際刑警秘書處擔任情報主任。（警方相片）

2019年任理大衝突總指揮

2017年，周一鳴任職油尖警區的區指揮官；及至2019年初，他獲委任為九龍西總區副指揮官。其後香港爆發反修例風波，周一鳴擔任該事件的總指揮，最後花了14天解決事件，總共拘捕1,377人。當時被問到理工大學內是否仍有留守者，周一鳴曾稱：「我擔心佢哋健康情況，多過佢哋會做咩。」

2019年理大衝突，被問到理工大學內是否仍有留守者，周一鳴稱，「我擔心佢哋健康情況，多過佢哋會做咩。」（資料圖片/蔡正邦攝）

2019年理大衝突，周一鳴擔任總指揮。（資料圖片）

2019年反修例事件期間，11月發生理大圍城事件。（資料圖片）

2019年11月17日，警察水炮車向漆咸道南的示威者發射藍色水劑，至晚上包圍理工大學包圍，並要求示威者於晚上10時前離開，否則一律以暴動罪論處，部份人選擇留守，展開歷時13天的「理大圍城」事件。（資料圖片/曾梓洋攝）

3年連升3級 稱已習慣壓力

2020年，周被擢升為警務處助理處長，於同年11月掌管人事部，接任警務處助理處長(人事)。2021年1月，周一鳴再獲晉升警務處高級助理處長，獲委任為人事及訓練處處長。於同年8月，接任刑事及保安處處長一職。於2022年4月，周獲委任為警務處副處長（管理），並於2023年8月起接任警務處副處長（行動）。

周一鳴去年接受警方出版《警聲》訪問時指，他在兩年內由總警司升至副處長，認為每個職級都有各自挑戰，不敢說完全沒有壓力，只是已經習慣了。

2023年，周一鳴到澳洲悉尼出席第十六屆Pearls in Policing會議。（《警聲》圖片）

為警隊搶人才 稱須具備「忠誠勇毅，心繫社會」

2022年，警隊約有五千多個空缺，時任警務處副處長（管理）的周一鳴表示警隊招募存在挑戰，不會就招募人數設KPI，但強調警方重視人員質素，而非招募數量，投考者需符合「忠誠勇毅，心繫社會」素質。

搶人才方面，歡迎有志加入警隊及服務社會嘅市民，不管係初出茅廬定已經有工作經驗人士，除咗有能力，價值觀亦要相若。 時任警務處副處長（管理）周一鳴

周一鳴除了對投考者有期望，亦重視現役警員的誠信，他在警隊內部提倡「問心無愧」，勉勵警員在做任何事前「諗一諗每一個決定及行為係咪啱？」

警務處副處長（管理）周一鳴（左三）2022年時指，警隊重視人員質素而非數量，認為投考者須符合警隊價值觀，並具備「忠誠勇毅，心繫社會」素質。（資料圖片/梁鵬威攝）

擔任警隊「二哥」後 曾拉大隊反黑

周一鳴於2023年8月接任警務處副處長（行動）一職，同年10月下旬，元朗交通警於西裕街執行交通票控行動，3名涉案男子不滿被抄牌，對警員不斷叫囂。其中一人不斷爆粗罵警，又挑釁警員「隻揪」，最後有警員持盾到場。

數日後，周一鳴聯同有組織罪案及三合會調查科（O記）、新界北總區重案組、反三合會行動組等，「拉大隊」到元朗反黑。過百名警員搜查元朗炮仗坊一帶多間麻雀館，以及到西菁街和西裕街一帶酒吧查牌。

警方於2023年11月2日在元朗展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡及反黑社會行動，警務處副處長周一鳴親自到場在元朗炮仗坊一帶，巡查麻雀館。

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拍《守城前傳》被導演讚「一take過」

警方2023年宣傳片《守城前傳》，處長蕭澤頤等高層，夥同不同部門警員粉墨登場，在戲中飾演現實世界的自己，合力搗破恐怖分子恐襲陰謀。導演林超賢在首映會上，特別讚賞周一鳴，指劇本對他難度要求極高，但周Sir記憶力強，走位、隻字不差，「一take 過」完成拍攝。

警務處處長蕭澤頤（左四）、導演林超賢（左五）及副處長周一鳴（左六）拍攝合照。（警務處提供圖片）

▼ 2023年6月 《守城前傳》劇照及首映禮▼

