新任警務處處長周一鳴：將承先啟後　上任後三工作重點　國安為首

【周一鳴／警隊一哥／新一哥／蕭澤頤／警務處處長】國務院今日（4月2日）根據行政長官提名和建議，決定任命警務處副處長（行動）周一鳴出任警務處處長，接替退休的蕭澤頤。52歲的周一鳴早已被視為未來「一哥」大熱人選，被視之為警隊「明日之星」。



周一鳴今日上任後在警察總部見傳媒，他表示將承先啟後，上任後有三大工作方向，包括維護國家安全，提升全民國家安全的意識；亦會推動智慧警政，善用科技提供優質服務，並會鞏固團隊文化，深化警員的價值觀和歸屬感，加強警隊新舊成員銜接。至於誰人會接替他副處長一職，他表示適時向公眾公布。



新任警務處處長周一鳴今日(4月2 日)上任，他表示將承先啟後，上任後有三大工作方向。(廖雁雄攝)

周一鳴：香港平穩得來不易 將承先啟後

新任警務處處長周一鳴首次會見傳媒，他感謝前任蕭澤頤過去幾年，帶領警隊跨過不少挑戰，為香港治安及警隊發展付出不少。他又感謝同事、戰友、家人及父母一直以來的支持及鼓勵。

周一鳴認為指過往幾年香港社會情況保持穩定、治安情況維持平穩，形容是得來不易，有賴警隊上下默默耕耘及警民同心，「為香港呢一個家付出每一分嘅努力」。他將會延續歷任處長的專業精神，承先啟後，帶領警隊提升自身能力，令香港繼續安全、穩定。

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上任後三大工作重點 國安為首

他表示上任後有三個工作方向。第一是維護國家安全，提升全民國家安全的意識；第二是推動智慧警政，善用科技，好好提高行動、工作效率以提供優質服務，事半功倍；第三是鞏固團隊文化，深化警隊人員的價值觀和歸屬感，為警員提供更多事業發展機遇，加強警隊新舊成員銜接。他將會繼續帶領警隊以「忠誠勇毅，心繫社會」的精神，令香港繼續維持世界上其中一個最安全、最穩定的城市。

不會姑息警員違紀問題

警方早前拘捕12人、包括7名休班警員涉嫌洗黑錢，涉案金額約1050萬港元，當中2名警員亦同時涉嫌詐騙。被問到警員違紀情況是否愈趨嚴重，周一鳴表示會以公平公正態度處理，不會姑息，警隊內部亦有加強教育。

適時公布副處長（行動）人選

周一鳴升任處長後，警方尚未公布副處長（行動）一職的接任人，有傳媒報道指由刑事及保安處處長葉雲龍接任。周一鳴表示確認副處長人選後，適時向公眾公布。

中央根據行政長官提名和建議，決定任命警務處副處長(行動)周一鳴出任警務處處長。（資料圖片/廖雁雄攝）

周一鳴加入警隊30載 主力從事刑事調查

周一鳴於1995年加入香港警隊，任職督察，大部份時間擔任分區、區、總區及總部層面的刑事調查及情報蒐集的工作。

在駐守刑事部期間，周一鳴累積豐富的刑偵調查及刑事情報的工作經驗，以及制定各種不同刑事職務政策的技巧，於2010年晉升為警司並服務於刑事偵緝總部。其後他在2012至2013年被借調往法國里昂的國際刑警秘書處出任刑事情報主任一職。

至2013年，周一鳴晉升為高級警司並出掌刑事情報科的副指揮官，三年後進一步擢升為總警司，並成為刑事情報科主管。

中央根據行政長官提名和建議，決定任命警務處副處長(行動)周一鳴出任警務處處長。圖為2023年，周一鳴到澳洲悉尼出席第十六屆Pearls in Policing會議。（《警聲》圖片）

2019年反修例事件期間，理工大學被示威者佔領，與警方多次衝突。（資料圖片/羅君豪攝）

周一鳴2019年任職九龍西總區副指揮官，曾帶隊到校園處理汽油彈、腐蝕性物體等危險品，以及負責搜證。（資料圖片/黃偉民攝）

2019年曾處理「理大圍城」事件

2017年，周一鳴任職油尖警區的區指揮官，及後，於2019年初，獲委任為九龍西總區副指揮官。期間，香港爆發反修例風波期間，周一鳴嶄露頭角，最為人熟悉是處理「理大圍城」事件，被視之為警隊「明日之星」。

周一鳴2019年11月28日帶領警員到理工大學校園搜證。（資料圖片/蔡正邦攝）

2019年11月28日，周一鳴被問到理工大學內是否仍有留守者，他稱：「我擔心佢哋健康情況，多過佢哋會做咩。」（資料圖片/蔡正邦攝）

過去三年連升三級

於2020年2月，周一鳴擢升為警務處助理處長，接任行動部處長一職。同年11月掌管人事部，接任警務處助理處長(人事)。2021年1月，周一鳴晉升警務處高級助理處長，獲委任為人事及訓練處處長。於同年8月，接任刑事及保安處處長一職。於2022年4月，周先生獲委任為警務處副處長（管理），並於2023年8月起接任警務處副處長（行動）。

在職期間，周一鳴曾於內地及海外多所院校接受培訓，當中包括國家行政學院、哈佛大學、英國警務學院及蘇格蘭警察學院。

中央根據行政長官提名和建議，決定任命警務處副處長(行動)周一鳴（右）出任警務處處長，接替蕭澤頤（左）。（資料圖片/廖雁雄攝）

警務處副處長（行動）周一鳴被視為下任「一哥」大熱，曾在2019年擔任「理大圍城」指揮官，三年間「三級跳」，去年獲委任為副處長（管理）。（資料圖片）

蕭澤頤2021年出任處長至今

至於即將踏入59歲的蕭澤頤，早前已預告自己會於今年退休。他在1988年12月加入警隊並出任見習督察一職，曾駐守多個單位，到2007年晉升為高級警司。2013年，蕭澤頤晉升為總警司，到2017年晉升助理處長(人事)，2018年晉升為高級助理處長，接管行動處處長，2019年獲委任為副處長（行動），2021年升任處長。

2023年2月，政府宣布為便利警隊管理層順利交接，在同年4月達57歲警務處退休年齡的蕭澤頤，獲延任兩年至2025年4月1日退休。

2025年3月29日，警務處處長蕭澤頤在退休前，最後一次檢閱結業會操。（黃浩謙攝）

2025年3月29日，警務處處長蕭澤頤在任期內，最後一次檢閱結業會操。（黃浩謙攝）