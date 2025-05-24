結業潮｜台灣過江龍DazzlingCafe月底撤出香港　2014年攻港排長龍

【結業潮／餐飲業／Dazzling Cafe／尖沙咀／貴婦下午茶／台灣過江龍】又有台灣過江龍食肆全面撤出香港。由台灣名媛楊秀蓉創立的Dazzling Cafe日前公布，由於租約期滿，位於尖沙咀的最後一間香港門店，將營業至端午節（5月31日），結束在港長達11年的經營。



翻查資料，Dazzling Cafe於2011年創立，旋即憑招牌甜品蜜糖吐司風靡年輕男女，更被喻為「貴婦下午茶」。該品牌2014年攻港期間大排長龍，其後2016年再在銅鑼灣皇室堡開設第二間門店，該店直至2023年8月結業。



台灣過江龍Dazzling Cafe全線撤出香港。（Dazzling Cafe Hong Kong FB圖片）

Dazzling Cafe憑招牌甜品蜜糖吐司風靡香港及台灣的年輕男女。（Dazzling Cafe Hong Kong FB圖片）

台灣過江龍Dazzling Cafe在社交媒體公布，由於尖沙咀The ONE店租約期滿，將於端午節（5月31日）結束營業，並感謝食客一直以來的支持，期望日後仍有機會與港人見面。

台灣名媛楊秀蓉2011年創立 在台3年擴展至9間門店

翻查資料，Dazzling Cafe由台灣名媛楊秀蓉於2011年創立，旋即憑招牌甜品蜜糖吐司風靡年輕男女，因此又被形容為「貴婦下午茶」，當時在台灣僅開業3年已擴展至9間門店。

Dazzling Cafe憑招牌甜品蜜糖吐司風靡香港及台灣的年輕男女。（Dazzling Cafe Hong Kong FB圖片）

2014年6月攻入尖沙咀 隨即大排長龍試食蜜糖吐司

直至2014年6月18日，Dazzling Cafe尖沙咀The ONE店開幕，坐擁九龍公園的景色，室內裝潢以少女系為主題，試營運期間已吸引大批港人到店品嚐蜜糖吐司，店外大排長龍。

銅鑼灣皇室堡分店已在2023年8月29日結束營業。（Dazzling Cafe Hong Kong FB圖片）

銅鑼灣皇室堡分店疑不敵新冠疫情 2023年8月29日最後營業

其後Dazzling Cafe在2016年3月24日再開設銅鑼灣皇室堡分店，更邀請明星金剛、小儀及岑麗香到場剪綵。惟該店已在2023年8月29日後結束營業。

換言之，Dazzling Cafe尖沙咀店在本月底結業後，將全面撤出香港，結束在港長達11年的經營。