大灣區航空送來回機票　5個指定日共派1500套　活動玩法一文看

【大灣區航空／機票優惠】大灣區航空今日（27日）公布，將於5月28日（明日，星期三）至30日、6月3日至4日，每日送出300張免費來回機票。參加者需要追蹤大灣區航空的Facebook或Instagram，在活動當日的上午10時留意中午12時公布的指定關鍵字，其後進入指定活動網頁獲取優惠碼，再到官網輸入該優惠碼購買免費機票。



免費機票包每程一件7公斤手提行李及一件20公斤託運行李額，適用於今年6月1日至9月30日從香港出發的航班，最多停留7日，惟票價不包括相關税項及燃油附加費。



大灣區航空公布在5個指定日共派1,500套來回機票包行李額。（大灣區航空圖片）

大灣區航空將於5月28日至30日、6月3日至4日，送出1,500套來回免費機票。（廖雁雄攝）

每日名額300個 來回機票包行李額

大灣區航空公布推出「邱偉」機票大放送推廣活動，兩位人氣偶像邱鋒澤及黃偉晉，將送出熱門航線免費來回機票。活動日期為5月28日至30日、6月3日至4日，合共有1,500額，每日名額300個，機票包括每程一件7公斤手提行李及一件20公斤托運行李額。

適用於今年6月1日至9月30日香港出發航班

每人只限訂購來回機票一張，名額有限，先到先得。機票適用於今年6月1日至9月30日期間，從香港出發的來回航班，每程停留日數最多7天。

每人只限訂購來回機票一張，名額有限，先到先得。（大灣區航空圖片）

票價不包括相關税項及燃油附加費

參加者只要在Google搜尋該關鍵字，進入活動網頁獲取優惠碼，即可在大灣區航空官網輸入優惠碼，訂購特定航線免費來回機票。惟票價不包括相關税項及燃油附加費。

大灣區航空在活動日中午12時公布指定關鍵字

參加者需要追蹤大灣區航空的Facebook或Instagram，大灣區航空在活動當日的上午10時，在社交媒體公布的特定航點，其後再在中午12時公布指定關鍵字。

目前大灣區已擴展至亞洲多條航線。（大灣區網頁圖片）

活動玩法一覽︰



1. 追蹤大灣區航空的Facebook或Instagram；

2. 活動當日等待大灣區航空在中午12時公布指定關鍵字；

3. 在Google搜尋該關鍵字到活動網頁獲取優惠碼；

4. 到大灣區航空官網輸入優惠碼購買機票。



活動詳情︰



活動日期︰2025年5月28日至30日、6月3日至4日

活動時間︰當日中午12時開始、至送完即止

出發日期︰2025年6月1日至9月30日由香港出發

行李額度︰一件7公斤手提行李及一件20公斤託運行李

機票名額︰每條航線每日限定300張、每人限買一張

