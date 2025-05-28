屯門公路爆水管│路面修復工程完成 所有行車線重開交通回復正常
撰文：凌逸德
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屯門公路近西鐵兆康站前日（26日）深夜11時左右爆水管，經過大約27小時搶修，水務署在facebook專頁「惜滴仔」宣佈：「涉事水管已於今日（28日）凌晨約3時完成修復，受影響範圍的供水將於今早約6時30分陸續恢復」，相關路面正進行修復工作，預計今早約6時全面重開受影響的行車線。
《香港01》於凌晨大約5時半重返現場了解，得悉現場路面工程已經完成，所有行車線已經重開，交通回復正常，車流開始增加。
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搶修期間，屯門公路往元朗方向近西鐵兆康站一度嚴重擠塞，大排長龍。即使去到昨日（27日）深夜至今日（28日）凌晨時份，車龍仍然排到屯門市中心，而且行駛速度緩慢。
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