屯門公路爆水管｜多處設水箱　有屋苑提早停水　居民：要沖凍水涼

屯門公路近港鐵兆康站昨日（26日）深夜爆水管，今日（27日）全日仍未搶修完畢，除導致大塞車及影人沖廁水供應，今晚11時起，屯門區更會大範圍暫停食水供應。水務署晚上7時起安排8輛水車及120個水箱，為受影響居民提供臨時食水；並爭取明早清晨時分或之前，恢復相關食水供應。



《香港01》記者晚上走訪屯門多處，發現多個屋苑及酒店外，已有水箱送抵就緒。其中翠林花園居民譚先生晚上9時許趕抵回家擬洗澡，詎料10時許便提早停水，「老婆沖完涼就冇水，諗住10點零算早，應該趕得切點知趕唔切。」譚先生無奈下樓取水，亦只能夠沖凍水涼，「應該要攞兩至三次（水）先夠用。」另外，有區議員呼籲居民照常用水及儲水，「唔好咁恐慌」。



大興花園對開，晚上亦已設置水箱。管理處在水箱上張貼告示，標示放置水箱的位置及供水受影響時間。屯門區區議員雲天壯指，已盡量向居民解釋，呼籲居民可照常煮飯用水，「留返少少水」待明早刷牙洗面及作衛生用途，「唔好咁恐慌」。市民如需協助，可聯絡區議員、屋苑管理處及法團。他指，署方爭取明早8點前搶修完畢。

大興花園對開，晚上亦已設置水箱。管理處在水箱上張貼告示，標示放置水箱的位置及供水受影響時間。（林振華攝）

晚上8時至9時許，同樣陸續有水務署車輛到達屯門多處，以吊臂卸下水箱，包括屯門震寰路6號貝爾特酒店、屯門建豐街4號悅品度假酒店門口設置。另外，而在良德街街頭，亦有設置。惟前來取水的居民不算多。

有網民指，得悉停水安排後，紛紛表示「今晚提早沖涼儲定水」，亦有街坊埋怨今日經歷「爆水管兼大塞車」已禍不單行，晚上部分屋苑還要經歷「無食水同咸水」。希望盡快維修好，減少影響。亦有居民指，未到停水之時，家中水壓已驟降。

水務署較早前晚上7時在facebook專頁「滴惜仔」表示，今晚11時起需要暫停於屯門區北部、皇珠路以北、震寰路及青松觀路交界以南，及屯門河以西北全部樓宇的食水供應。部分樓宇備有水缸，所以仍能維持供水一段時間，實際停水時間視乎樓宇水缸原有的儲水。

署方稱「已就有關停水安排超前部署」，安排8輛水車及120個水箱，在停止供水前到現場為受影響居民提供臨時食水供應。水務署爭取在明早清晨時分或之前恢復相關食水供應，並爭取於早上交通繁忙時段前全面重開屯門公路。另外，屯門碼頭附近一帶的沖廁水供應亦已經暫停。

水務署表示，已與區內醫院聯繫，確保醫院供水不受影響。（水務署滴惜仔fb）

食水供應受影響範圍：

大興邨、山景邨、良景邨、田景邨、 兆畦苑、新圍苑、寶田邨、建生邨、兆軒苑、業旺邨、大興花園1及2期、澤豐花園、盈豐園、寶怡花園、卓爾居、翠林花園、翠鳴臺、兆麟山莊、珀御、海麗花園、康德花園、弦海、豐連、屯門貝爾特酒店、悦品度假酒店、及屯門工業邨等。

沖廁水受影響範圍：

楊青路、橫山路、興才街、龍門路、龍澤路、屯青里、湖山路、湖景路、湖翠路、湖康路、湖秀路、湖安街、浩楊街、浩福街、浩船街、望榮街、望發街、龍康街、山景邨、屯門碼頭龍門路一帶

醫院管理局新界西醫院聯網發言人表示，水務署已調派水車為屯門醫院、青山醫院及小欖醫院提供臨時食水支援，醫院亦會採取應變措施，控制食水用量。屯門醫院、青山醫院及小欖醫院服務暫時不受影響。

晚上陸續有水務署車輛到達屯門多處，以吊臂卸下水箱。（林振華攝）

另外，今晚8時交通繁忙時段高峰後，屯門公路（往元朗方向）近兆康港鐵站的中線及慢線再度封閉，以進行食水主幹管的維修工程。水務署爭取明日早上交通繁時段前全面重開屯門公路。

以下受影響巴士路線須改道行駛：

龍運巴士：A33、A33X、A36、A37、E36、E36A及E37線

九巴：60M、60X、61X、62P、62X、259D、259E、259S、259X、260B、263、263A、263B、263C、960B及B9

港鐵巴士：K54

有關個別專營巴士路線的最新服務情況，市民可參閱專營巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。現時上址交通繁忙。

水務署安排8輛水車及120個水箱，到屯門多個受影響屋苑及酒店。（林振華攝）

屯門公路爆水管，水務署傍晚6時前重開中線及快線，至晚上8時繁忙時間後，陸續再次封路維修。（王譯揚攝）

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屯門公路早上塞車情況



受爆水管影響，屯門公路往元朗方向塞車。（Nick Sze／facebook「屯門公路塞車關注組」圖片）

受爆水管影響，屯門公路往元朗方向塞車。（Dennis Leung／facebook「屯門公路塞車關注組」圖片）

受爆水管影響，屯門公路往元朗方向塞車。（Eeyo Re／facebook「屯門公路塞車關注組」圖片）