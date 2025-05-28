屯門公路爆水管│水車直駁屯門醫院水缸　便利店停售即磨咖啡

屯門公路前日（26日）深夜11時左右爆水管，水務署昨（27日）通宵搶修未果，致昨日上下班高峰時段大塞車。水務署指工程團隊於昨日傍晚6時前，重開屯門公路中線及快線，至晚上8時繁忙時間後，再陸續重新封路搶修，以爭取今日（28日）早上交通繁時段前全面重開屯門公路；同時，水務署亦公佈屯門區內多個屋苑，於昨晚11時起暫停食水及沖廁水供應，並安排多輛水車及水箱，為受影響人士提供臨時用水，冀爭取在今日清晨時分或之前，恢復相關食水供應。



水務署派出3輛水車，直駁屯門醫院水缸。(陳永武攝)

水務署派出3輛水車，直駁屯門醫院水缸。(陳永武攝)

28日凌晨時份，《香港01》抵達屯門醫院視察。就現場所見，水務署派出3輛水車，駁喉直入醫院大樓內。據了解，水喉將直駁水缸，醫護人員可繼續沿用院內的供水系統取水。

水務署派出3輛水車，直駁屯門醫院水缸。(陳永武攝)

水務署派出3輛水車，直駁屯門醫院水缸。(陳永武攝)

醫院管理局新界西醫院聯網發言人較早時表示，水務署已調派水車為屯門醫院、青山醫院及小欖醫院提供臨時食水支援，醫院亦會採取應變措施，控制食水用量。屯門醫院、青山醫院及小欖醫院服務暫時不受影響；水務署亦表示，署方已派出水車注水給受影響醫院的水缸，讓它們的供水在事故中不受影響。由於醫院在水車注水入水缸前，利用水缸原有的儲備水維持供水，因此其食水供應在整個事故中一直不受影響。水務署亦與醫院保持聯絡，以確保其服務不受影響。

醫院以外的多個屋苑就沒有食水供應，住戶須自行落樓到水箱取水。（陳永武攝）

醫院以外的多個屋苑就沒有食水供應，住戶須自行落樓到水箱取水。（陳永武攝）

不過，醫院以外的多個屋苑就沒有食水供應，住戶須自行落樓到水箱取水。其中，大興花園一間便利店職員指，停水對他們沒有太大影響，但即磨咖啡機卻因無水未能運作，須停止發售咖啡。

大興花園一間便利店，因停水沒法提供即磨咖啡服務。(陳永武攝)