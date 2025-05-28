屯門公路爆水管│耗時27句鐘修復工程完成　預計清晨恢復供水

屯門公路前日（26日）深夜11時左右爆水管，經過大約27小時搶修，水務署在facebook專頁「惜滴仔」宣佈，「涉事水管已於今日（28日）凌晨約3時完成修復，受影響範圍的供水將於今早約6時30分陸續恢復」，署方現時正展開相關路面的修復工作，預計今早約6時全面重開受影響的行車線。



署方表示，事故中，感謝民政事務總署協調當區區議員及關愛隊，在過程中全力支援及為有需要的居民提供協助，讓署方順利按計劃完成是次的緊急維修工作，同時感謝受影響市民及道路使用者的體諒。



爆水管位置仍然通宵搶修中。（陳永武攝）

搶修期間，屯門公路往元朗方向近兆康一度嚴重擠塞，大排長龍。即使去到昨日（27日）深夜至今日（28日）凌晨時份，車龍仍然排到屯門市中心，而且行駛速度緩慢。

屯門公路往元朗方向近兆康爆水管，昨日（27日）深夜至今日（28日）凌晨時仍然大排車龍。(王譯揚攝)

屯門公路往元朗方向近兆康爆水管，昨日（27日）深夜至今日（28日）凌晨時仍然大排車龍。(陳永武攝)