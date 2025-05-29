消委會隨行杯｜MUJI$138勝人氣品牌$366易漏水翻側！自攜杯慳多少

天氣炎熱要多補水，隨身帶備的水樽水杯，環保又慳錢，但當中的性能又如何？消委會在市面或網上，抽驗了18款隨行杯（Tumblers），分別測試其保溫、保冷、防漏、清潔方便度等效能，結果顯示總評4分或以上的有9款，其中4.5分有4款，包括NOC、STTOKE、THERMOS、Starbucks、ZOJIRUSHI等，當中最便宜的是MUJI $138。



消委會對18款隨行杯包括7款配備吸管產品進行檢測，測試其保溫保冷、防漏等效能。（rdne＠pexels）

消委會隨行杯｜容量與標示差逾20% PoleBear少了85毫升

消委會檢測18款隨行杯，當中包括7款配備吸管產品，標示容量由350毫升至887毫升，價錢由$80到$$425不等。不過，樣本標示的容量與消委會量度的公稱容量卻有差異。

所謂「公稱容量」的測試方法（見下圖），是指關上杯蓋後，杯蓋插入杯內最低位置以下10毫米水平的容量。而按歐洲標準對標籤要求，應在±10%的範圍內。PoleBear標示容量420毫升，但量度的公稱容量為335毫升，足足少了85毫升，相差達20.24%。

PoleBear標示容量420毫升，但量度的公稱容量為335毫升，足足少了85毫升。(網上圖片)

消委會測試隨行杯容量，發現標示容量與實際量度的公稱容量有差異，看圖了解何謂「公稱容量」。（消委會）

消委會隨行杯｜9款檢出1至3種重金屬 安全範圍沒超標

消委會檢測18款隨行杯，在材質方面，有不鏽鋼、塗層、塑膠和矽膠等物料，經消委會作出不同化學測試後，雖發現9款檢出1至3種重金屬，包括鉻（chromium）、鐵（iron）、和鎳（nickel），但並沒超出要求標準，正常使用情況下，理應不會構成健康風險。

消委會隨行杯｜保溫效能最佳NOC、STANLEY

隨行杯可盛載冷飲熱飲，非常方便，消委會測試18款樣本保溫、保冷功能的方法，先以不低於95℃熱水預熱樣本，5分鐘後倒掉熱水，再重新注入不低於95℃的熱水，隨即蓋上原有杯蓋，並放置在20±2℃環境下6小時，然後再量度杯內水溫。

測試結果顯示，保溫效能較理想的是「NOC」和「STANLEY」，放置6小時後杯內水溫分別為60.8℃和63.8℃。而3款塑膠樣本，水溫只有26.3℃至29.0℃。

消委會隨行杯測試保溫保冷功能。（消委會）

消委會隨行杯｜8款保冷效能理想Starbucks、ZOJIRUSHI

保冷方面，也跟以上方法相似，以溫度5±1℃的凍水為隨行杯預冷5分鐘，倒掉後，再注入凍水，並放置在20±2℃環境下6小時，然後量度水溫。結果顯示，8款樣本的水溫仍能維持在11℃以下，包括「NOC」、「Starbucks」、「DECATHLON」、「PoleBear」、「RICOCAFE」陶瓷塗層酷力杯、「WOKY」、「ZOJIRUSHI」和「STANLEY」。

按圖看消委會18款隨行杯檢測結果（總評由高至低排列）：

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選購隨行杯除了留意保溫效能，防漏效果也很重要，無論咖啡或水，漏得一手一袋都是不但尷尬，滾燙的話還非常危險。

消委會隨行杯｜防漏測試6款倒轉會流水 1款更翻側

小心隨行杯會防漏，可參考消委會測試結果。（tima miroshnichenko＠pexels）

防漏測試會分2個階段：第1階段會將各隨行杯注滿水至公稱容量，蓋上杯蓋後，將它倒轉1小時。若首階段出現漏水情況，會進行第2階段試驗。同樣將樣本注滿水加蓋封好，然後放45°傾斜的斜台上維持1小時，看水會否從杯邊漏出。當中12款均表現理想，倒置1小時後也沒有漏水。而「THERMOS」、「% ARABICA」、「DECATHLON」、「PoleBear」、「ZOJIRUSHI」和「STANLEY」上下倒轉時，卻出現漏水情況。

當中「ZOJIRUSHI」產品已說明「非密封構造」及「This product is not leak proof」（產品並不防漏）。而「STANLEY」樣本在置於10°斜台時，無論是空杯或注滿水的情況下，都未能平衡而翻側，如盛載熱飲，則增加燙傷的風險。

首次使用隨行杯，建議先倒入小量沸水或冰水進行預熱或預冷，有助延長保溫時間。(envato)

自攜杯不但環保方便，到各大cafe、茶飲店還有機會慳錢！例如Starbucks自攜杯買咖啡或飲品可減$4。

據消委會資料，以下20間連鎖商號有關以自攜杯購買外賣飲品的資料：

消委會隨行杯 9大使用貼士

1 首次使用前，先用洗潔精進行清洗。



2 外出購買飲品前，應查閱產品容量，並了解可盛載飲品的限制。



3 建議先倒入小量沸水或冰水進行預熱或預冷，倒掉水才注飲品，有助延長保溫時間。



4 倒入飲品不宜過量，建議加至杯口下約2厘米位置，以免關上杯蓋時飲品溢出，導致燙傷之，杯蓋的塑膠或矽膠物料若長時間浸在熱飲中，會加速老化，影響其密封性和耐用性。



5 勿盛載有氣碳酸飲料（carbonated drinks）如汽水，以免造成內部壓力過大、噴出。



6 不鏽鋼的杯子不應放入微波爐內加熱。



7 避免長時間將飲品貯放在杯內，尤其含奶類成分，應盡快飲完，避免食安風險。



8 使用後盡快清洗，免留下頑固污漬。也可使用梳打粉溶液浸洗，清除頑垢。



9 矽膠密封圈/墊若出現霉斑，或組件有硬化情況，建議更換相關組件。



（消委會）

消委會隨行杯｜清洗貼士

消委會提醒，隨行杯的密封圈/圈墊應定時拆洗，避免殘留污漬，讓細菌滋生，形成異味。一般附吸管的隨行杯樣本會有較多組件（例如吸嘴矽膠塞和氣孔膠塞），逐一拆卸清洗會較花時間，拆洗和風乾後也要小心安裝好，否則有機會出現浸漏情況。

參考資料：消委會579期