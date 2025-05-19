機場USB充電｜專家指千萬小心　銀行隨時被清空　消委會6招自救

機場USB充電｜出國旅行整天拿著電話拍照、查地圖，很多人都會使用機場、商場的免費充電插頭充電，但原來當中可能藏有惡意程式！外媒引述專家指，公共USB充電插座有機會被人改裝，當旅客充電時，或會被安裝惡意軟件，銀行密碼隨時外洩。想知道怎麼可以避免？消委會有6點建議，避免個人資訊被不法之徒存取。



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機場USB充電｜常見充電設備盜取資料的手法

外媒《Daily Echo》報道指，有不少遊客使用免費充電設施後，智能手機或裝置都被安裝上惡意軟件，甚至出現個人資料外洩的情況。全球知名插座製造商的行銷經理Jae Ro提醒旅客，公共USB充電插座有機會被人改裝，當旅客充電同時，手機就或會被安裝惡意軟件（malware），黑客會透過「充電陷阱」（Juice Jacking）手法，讓旅客誤以為連接到可信任的裝置，從而竊取銀行密碼、資料，導致損失。

他續指，手機即使沒有被安裝惡意軟件，旅客如利用USB數據線充電，手機內的資料也有機會被傳輸出去。消委會早前就在官網列出6點自保建議：

直接使用電源插座充電比用USB線安全。(unsplash）

機場USB充電｜6大保安防範措施【1】使用電源插座

消委會指，機場客樓大樓的登機閘口及轉機區，設置了超過6,700個充電插座及USB插座。旅客如候機期間有需要充電，可優先考慮使用電源插座，由於電源插座只提供電力，旅客需使用自攜充電器（插頭）、充電線進行充電，這樣做便能保障手機內的個人資料不會外洩！

USB數據阻斷器可阻擋數據被傳輸。（消委會圖片）

機場USB充電｜6大保安防範措施【2】USB數據阻斷器

消委會指，坊間有一款工具名為「USB數據阻斷器」，價格僅為數十港元。這類USB數據阻斷器，由於數據阻斷器只會通過電流，即使USB充電插座不幸被不法之徒改裝，USB數據阻斷器亦可以阻止數據傳輸，避免個人資料外洩或被植入惡意程式！

部份不法之徒會把已改裝的充電線留下，不慎使用有機會洩漏個人資料。(unsplash）

機場USB充電｜6大保安防範措施【3】僅用USB充電線

雖然市面大部份的充電線都是含有數據傳輸功能，但仍然有少部份充電專用的USB充電線，僅允許電源通過，有效防止惡意程式及資料被盜。

裝置突然出現「信任」、「允許」前都要小心！（消委會圖片）

機場USB充電｜6大保安防範措施【4】勿胡亂「信任」充電設施

消委會指，如果偵測到充電設備可進行數據傳輸時，有機會會彈出提示訊息，例如「信任這部電腦？」、「允許此裝置取用你的相片及影片嗎？」或USB用途等字眼。所以，如使用公共USB充電設施時，請勿信任、允許，轉換至檔案傳輸模式。

機場USB充電｜6大保安防範措施【5】定期更新系統及防毒軟件

智能電話生產商會定時推出系統更新，以修補保安漏洞。如有需要，亦可以安裝防毒軟件，並經常更新及確保軟件已開啟攔截功能，但要留意免費的防毒軟件有機會含有惡意程式。

機場USB充電｜6大保安防範措施【6】使用無線充電

消委會提醒，智能電話的無線充電相對安全（wireless charging），因為無線充電技術運用電磁感應，過程中沒有途徑供數據傳輸，可避免裝置內的資料被竊取或感染惡意程式。

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