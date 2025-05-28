八旬的士司機炮台山落斜重創3人 其中一名女傷者入稟高院索償
撰文：陳蓉
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八旬的士司機駕車駛經北角炮台山時，落斜時失控衝向英皇道，撞倒3名途人，其中兩人重傷。男司機早前承認危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，被判入獄1年，停牌2年。一名女傷者昨（28日）入稟高等法院，向該名司機索償。根據司法機構網頁，案件將排期於10月31日提訊。
原告為朱双麗，被告為倪蔡儂(現87歲)。
入稟狀指，意外發生於2023年3月5日，當時85歲的被告，駕駛的士在炮台山道與英皇道交界時撞傷原告等3人，原告要求該司機賠償由上述交通意外造成的損失，包括訟費等費用。
被告當年被控危險駕駛上庭時，需要帶助聽器。
案件編號：HCPI121/2025
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