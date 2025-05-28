女童涉遭母兩男友性侵　辯方指事主母男友多　還有鄰居及朋友丈夫

女童疑遭母親兩任男友接連性侵一案，今（27日）在高等法院續審，辯方律師盤問女童X時透露，女童母親同時有多名朋友，除了兩名被告，還有男鄰居及好友的丈夫等，X稱只知道「樓下的男士」也是。X在盤問下承認與母親關係不佳，覺得母親偏愛妹妹，她只求公平對待，她提到想有被愛感覺時聲音氈抖，X母在犯人欄內亦哭起來。



事主母ND及她兩名男友在高等法院受審。(黃浩謙攝)

次被告李錦輝否認8項非禮罪。(陳蓉攝)

辯方指X與妹妹均喜歡首被告

現已16歲的事主X續接受辯方盤問指，X、妹妹Y以及首被告全志明(53歲，下稱﹕全)均有午睡的習慣，每次都是全睡在中間，因為兩姊妹都喜歡全，X稱：「嗰時係。」辯方續指，因此二姊妹都想在全的旁邊睡覺，故全會睡在她們中間，X同意。

X認不會反對與全性交

辯方指出，2023年4月1日，警方為X進行錄影會面時，X曾提及全曾5次摸她，X指全問她：「你想唔想我插入嚟？」惟全最後說：「我唔可以咁做。」 X同意，並稱當時她沒有回答全，亦沒有拒絕。辯方問，若全當時真的想插入，X是否不會反對，X稱：「應該唔會。」

現在與李已沒關係

次被告李錦輝(71歲，下稱：李)的律師盤問時，X認現時和李已沒有關係。在她小時候，李有時會帶她們到公園玩，她會喜歡與李相處，但有時候又會不喜歡，甚至連再見都不想跟李說，母親亦會因此事責備她。

X提及母女關係時母哭泣

X形容，現在與母親的關係很差，如果母親願意向她道歉，她樂意與媽媽再次見面。X認為，在2017年時與媽媽的關係一般，因為覺得她偏心妹妹。辯方問X，是否覺得媽媽應該愛她多一點，X稱：「唔需要錫我多啲，公平就可以。」X同意希望有被愛的感覺。X作供時，聲音顫抖，女被告N.D亦在被告欄中哭泣。

知樓下鄰居亦是其母男友

X續指，當時不知道媽媽和李的關係，後來想到他們應該是情人，亦同意其母有很多男朋友。辯方問X，其母的男友是否包括一位住在她們樓下的男士、媽媽好友的丈夫及另一位住在秀茂坪的男士，X稱，只知道住在樓下的那位。

母要X叫李為舅舅以便作解釋

X作供時，多次以「李舅輝」來稱呼李。辯方指，其母讓X以舅舅稱呼她的所有男友，X不同意，並稱母親要她以舅舅稱呼李，是為了更容易解釋李經常在她家出入的原因。

律師指X把全的非禮套在李身上

辯方指，在X描述中，全與李非禮她的過程非常相似，同樣是在下午2時多發生，妹妹Y同樣在場，亦是在被告家被對方扯下褲子，摸陰道約5分鐘，X同意。代表李的律師質疑，X是把全非禮她的情節套用在李的身上，所以X所指李非禮她的事件根本從沒發生過，X不同意。

知全曾與妹妹Y接吻

X續指出，因為知道全將會帶妹妹Y回內地，又知道全曾與其妹接吻，故擔心他會非禮妹妹，遂向把事件告知補習老師蔡老師。一星期後，蔡老師再問她有沒有同類事件發生，她才再講及李曾非禮她。

長大後知道行為是錯

辯方質疑，為何X過去會自願與全性交，卻又擔心妹妹獨自跟全回內地，X解釋：「細個嘅諗法，大個知道係錯。」辯方問X：「幾時先知錯？」X稱在2023年，全再回港時她已經知道是錯，辯方質疑：「咁2019唔知係錯？」X沉默一會兒，其後語氣無奈指：「我唔知點答。」

否認李的非禮情節屬虛構

辯方質疑，X因為覺得羞恥，無法解釋為何會有主動與其他人擁抱等親密行為，故虛構曾被李非禮的情節，目的是合理化她的行為，X不同意。

首被告全志明（53歲），被控4項與13歲以下的女童非法性交罪，指他於2019年9至12月在大埔某單位，4度與年齡在13歲以下的女童X非法性交；次被告李錦輝（71歲），被控8項非禮罪，指他於2017年間，於香港新界大埔某單位8度非禮X。女被告N.D（49歲），是X的母親，被控1項作出一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為，指她約於2023年4月1日，即叫姓蔡老師不要報警等行為。

案件編號：HCCC297/2024