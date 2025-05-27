女童涉遭母兩任男友性侵　事主10歲主動與母男友性交　因那刻想要

女童被母親兩任男友接連性侵案，今（27日）在高等法院續審，控方繼續播放事主X的錄影會面，她提到遭較年長的次被告8次非禮後，次被告讓她摸其下體，又叫X不要跟人說。X稱她約10歲時與本案的首被告全志明首次性交，她在會面中提到，是她主動爬在全的胸口，並用陰道磨擦男方的下體，X稱因為以前試過類似行為，她在那一刻想與全有親密接觸。



母煮飯時次被告叫X摸其下體

控方今早在庭上繼續播放事主X的錄影會面，X指出，在2017年9月，即她約8歲時，次被告第8次非禮她。當時X母正在煮飯，次被告把她拉入房，他彎下身摸了她的陰部幾下，並問X可否摸他，及後再捉X的手摸他的下體，又著X不要跟其他人說。X稱當時覺得愕然，及後沒有跟其他人提及過事件。

現年71歲次被告李錦輝，否認8項非禮罪。(陳蓉攝)

母租劏房給首被告住

X續指出，首被告全志明(下稱：全)是其母的另一名男朋友，她指母親會讓她和妹妹以Daddy稱呼首被告，亦有租用一個劏房單位予全居住，因為母親要上班，兩姊妹平常由全照顧。

X認主動爬上全胸口

X稱，在2019年9月，她第一次與全性交。案發當日下午，她和妹妹與全一起午睡。在妹妹睡著後，她爬上全的胸口，並用陰道摩擦全的陽具，其後用手把全的陽具放入其下體，全亦有上下郁動約30多下。X解釋：「因為嗰陣時想同佢有嗰啲親密接觸⋯⋯因為7至8月嗰陣都有呢啲行為，所以都想。」

審訊下午繼續。

首被告全志明（53歲），被控4項與13歲以下的女童非法性交罪，指他於2019年9至12月在大埔某單位，4度與年齡在13歲以下的女童X非法性交；次被告李錦輝（71歲），被控8項非禮罪，指他於2017年間，於香港新界大埔某單位8度非禮X。女被告N.D（49歲），是X的母親，被控1項作出一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為，指她約於2023年4月1日，即叫姓蔡老師不要報警等行為。

案件編號：HCCC297/2024