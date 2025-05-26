女童涉遭母兩任男友性侵　事主被摸時動一下　次被告即作慌張反應

女童涉嫌先後遭母親兩任男友性侵，女童母並涉妨礙司法公正案續審，控方今（26日）在高等法院播放女童X的錄影會面，X指次被告在她讀小二時侵犯她，有次母親帶她與妹妹一同到次被告家，她們3母女一同睡覺時，次被告拉下其褲，並摸她下體，她動了一下，覺次被告即慌張地拉起其褲，並裝著沒事叫她們起床。她指次被告亦曾趁其父不在港時到她家留宿，並曾連續5天入她的房摸她。



次被告李錦輝，否認8項非禮罪。(陳蓉攝)

事主X的母親及其母的兩任男友，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

兩名男被告分別53及71歲

首被告全志明（53歲），被控4項與13歲以下的女童非法性交罪，指他於2019年9至12月在大埔某單位，4度與年齡在13歲以下的女童X非法性交。

次被告李錦輝（71歲），被控8項猥褻侵犯罪，指他於2017年間，於香港新界大埔某單位，8度猥褻侵犯X。

女被告N.D（49歲），是事主X的母親，被控1項作出一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為，指她約於2023年4月1日，即叫姓蔡老師不要報警等行為。

X動了一下次被告有慌張反應

事主X在錄影會面中指出，在2017年夏天首次被非禮，當時她就讀小二，母親有次帶她和妹妹Y到次被告的家，她們三人同午睡時，次被告以為她已經睡著，於是扯下X的褲子和內褲，並用手指上下輕摸她的私處，歷時約5分鐘。X稱，中途她動了一下，次被告即慌張地拉起她的褲子，其後假裝無事發生，並叫她們起床。X形容，她形容當時：「好驚，又唔知佢做緊咩，但佢喺度摸我。」

次被告曾連續5天入房摸X

X續指，在同年暑假，次被告第二次非禮她。X稱，其父每年約會到上海或台灣2到3次，次被告當時任職停車場保安，下班後會到X家過夜。 X指，當時她獨自在睡房睡覺，其實她未完全入睡。次被告在洗澡後到她的房間，當時環境黑暗，次被告從褲頭伸手入她的內褲裏摸她的陰部，時長不超過2分鐘，其後連續5天均有發生同類事件，次被告共計非禮她8次。

與母關係欠佳不知如何開口

X續指出，並沒有將事件告知母親，並解釋：「細個同阿媽關係都已經唔好，都唔知可以點做。」

案件編號：HCCC297/2024