女童涉遭親母兩男友性侵　8歲被摸10歲性交　更被要求說：我愛你

兩名曾與一名中年母交往的男子，涉均先後性侵該母的長女，其中一人更在女童僅10歲時與她性交。女童後來告知補習老師，其母得悉後涉曾阻止報警，又叫幼女不要告知他人其男友曾性虐待她們，惟補習老師不理終揭發事件。女童母與她的兩男友否認指控，案件今(22日)在高等法院開審。控方開案陳詞指出，兩名男被告均曾是女被告的男朋友，現年71歲的男被告，涉多次以摸胸等方式非禮當時僅8歲的女事主，另現在53歲的被告，則涉4度與當時約10歲的女事主性交，並在過程中更要求女事主對他說：「我愛你。」



兩男被告被控非禮及非法性交罪

三名被告：全志明（53歲）、李錦輝（71歲）及女被告N.D（49歲）。首被告被控4項與13歲以下的女童非法性交罪，指他於2019年9月至12月，在大埔一單位內，4度與約10歲的女童X非法性交；次被告被控8項非禮罪，指他2017年某日，在大埔某單位8度非禮X。

現年71歲次被告李錦輝，否認8項非禮罪。(陳蓉攝)

三名被告：全志明、李錦輝及女被告均否認性侵及妨礙司法公正的指控，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

女被告被控妨礙司法公正

女被告N.D則被控1項作出一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為，指於2023年4月1日，要求蔡幗豪 Charity不要舉報次被告涉性虐待其長女X；及要求幼女Y，不要告知他人首被告曾性虐待她們兩姊妹；並叫次被告告知警方事情無發生及刪除二人的敏感對話；並要幼女Y在警方查問時說沒有事情發生。

事主生父已離世

控方開案陳詞指，事主X於2009年出生，有一名2011年出生的妹妹Y，女被告是她們的母親，她們的父母在2018年離婚，生父在本年初已去世。首被告全志明及次被告李錦輝是其母於2019及2017年的男朋友。

事主X在8歲時遭次被告非禮

事主X在2017年的夏天首次被非禮，她當時8歲，就讀小二。事發大多於星期六或日，事主X及妹妹Y會一起到次被告於粉嶺的住所。次被告用手指攝入X的內褲磨擦其陰部。其後連續4天及其他日子，次被告到X家過夜，再多次伸手摸X的下體。

次被告叫X為他手淫

同年稍後的某一天，女被告煮飯時，次被告將X的褲子拉低，並伸手摸其陰部，並對X說：「我都摸咗你，你可唔可以摸返我？」並捉X的手摸他的下體，亦有叫X不要跟其他人說。

事主X在10歲時與首被告性交

在2019年，首被告成為X母的男朋友，當時X年約10歲。案發時X、Y及首被告正在小睡，X因為想與首被告有親密接觸，故趴在他身上。首被告先拉下X的內褲，X用陰道摩擦首被告下體，其後X用手將首被告下體放入她下身性交，首被告當時沒有使用安全套。

首被告過程中要求X說我愛你

同年11月，首被與X再3度性交，期間首被告要求X對他說：「我愛你。」並在X的肚皮上射精。他全部性交均沒有使用安全套。

控方指出，X的處女膜有完全撕裂的舊傷，與她曾有性行為的說法吻合。

首被告認5項非禮罪

雙方承認事實指，首被告去年曾認5項非禮X的罪名，包括吻X的嘴、隔衣服摸X胸部、搓揉X的私處，把X的手放在他的下膿、用X的手搖擺其陰莖、脫下X的內褲，及抱X到其陰莖上摩擦，和舔X的乳頭等。

X母曾叫補習老師不要報警

開案陳詞指，X後來告佑蔡姓補習老師她曾被性侵，蔡其後詣問女被告，X及Y是否曾被性侵，女被告只着蔡不要報警，又叫女兒Y不能向其他人提及她及X曾被性虐待，在警方問及事件時，要說沒有事情發生，以及吩咐首被告跟警方說沒有事情發生，並刪除二人的敏感對話。

案件編號：HCCC297/2024