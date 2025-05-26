端午節小黃金周　入境處料3日38萬內地客入境　旅行團多去年3成

政務司司長陳國基今日（26日）就內地端午節小黃金周（5月31日至6月2日）舉行節慶安排跨部門工作小組會議，以準備接待於假期訪港的旅客。



入境處估計今年內地端午節長周末期間約有320萬人次進出香港；旅遊業預計約340個旅行團入境香港，對比去年端午節長周末增長三成。



端午節期間將有不少活動，其一為2025永明香港國際龍舟邀請賽。（圖片來源：香港旅遊發展局網頁）

入境處料周六57萬人次出境、周日54萬人次入境

內地端午節連放3日，不少旅客選擇訪港。入境處預計，長周末期間將有約320萬人次進出香港，其中273萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。陸路出境高峰期為星期六（31日），出境人次約57萬；而入境高峰期為星期日（6月1日），入境人次約54萬。

入境處料38萬內地客入境 日均比去年多16%

入境處預料，長假期間將有38萬內地旅客入境，每日平均訪港人次較去年同期增加約16%。旅監局和旅遊業界則預計，在內地端午節長周末期間有約340個旅行團入境香港，對比去年端午節長周末有約三成增長。

入境處預料，端午節長假期間，將有38萬內地旅客入境。（資料圖片 / 廖雁雄攝)

警務處、入境處、海關等成立跨部門聯合指揮中心

會議上指出，口岸部門已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。警務處、入境處、海關及相關部門成立的跨部門聯合指揮中心，會於5月31日（星期六）至6月2日（星期一）啓動，實時監察口岸現場情況，並與內地口岸部門即時通報機制保持緊密聯繫，於有需要時作出迅速應變及調動。

金巴最高峰一分鐘一班 皇巴最密兩分鐘一班

交通安排方面，運輸署已加強連接各口岸的交通服務，包括增加港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）的班次至最高峰時一分鐘內一班、落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的班次至最密約兩分鐘一班，以及增發跨境直通巴士配額。

落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的班次將加強至最密約兩分鐘一班。（九巴圖片）

另外，當局亦會在必要時於落馬洲／皇崗口岸及深圳灣口岸啓動公共交通專用通道，保障公共交通服務暢順。珠海方交通管理部門會在有需要時於港珠澳大橋設置供金巴、跨境巴士及大型車輛使用的專用通道。

港鐵增往金鐘至羅湖／落馬洲站列車服務

港鐵公司亦會於端午節黃金周期間，加強東鐵線來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務，方便市民和旅客出行。在相關時段中，落馬洲站的列車服務會提升至約7.5至10分鐘一班車，而羅湖站的列車服務則會加強至約5分鐘至6.3分鐘一班車。

港鐵公司會端午節黃金周期間，加強東鐵線來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務。(資料圖片 / 黃浩謙攝）

至於本地公共運輸服務，運輸署已主動聯繫各公共運輸營辦商加大運力，並預留車輛及人手應對乘客的出行需求，包括來往不同旅客熱點的公共運輸服務。

旅監局、警方、海關加強巡查

旅監局會在內地端午節長周末期間巡查入境旅行團註冊商店較多的地區，以及向旅客和導遊提供協助，以保障入境旅行團旅客的權益。此外，警方會繼續加強執法，打擊的士司機濫收車資、拒載等違法行為；海關亦會加強巡查接待旅客的店鋪，打擊不良營商手法。

政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、保安局局長鄧炳強、運輸及物流局副局長廖振新，以及其他相關政府部門的代表出席會議。