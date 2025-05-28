食環署前線因「精神障礙」病假448日　精神科醫生：機率唔敢話無

一名六旬男子6年前在元朗街頭，涉亂拋煙頭與食環署小販管理隊人員（女）推撞，對方報稱擦傷肩膊及被原子筆刮傷手，男子則被控普通襲擊判罰款及緩刑。遇襲女助理小販管理主任據了解被診斷患「精神障礙」，在事發後三年內放了448日請病假。食環署於事隔4年後，向該男子索賠約44萬元，包括當中220日全薪病假薪資及僱員補償費用。



香港醫學會會董、精神科醫生黎榮謙表示，「精神障礙」應指創傷後遺症（PTSD），指人經歷受威脅、壓力等情景後，持續出現情緒起伏、發惡夢等情況。他認為事件導致「精神障礙」的機率「唔敢話無」，舉例指部分社會上的不愉快事件，有人即使並無親身經歷，單單目擊片段，亦有可能會患上創傷後遺症。



食環署一名女助理小販管理主任2019年向亂拋煙頭人士發出定額通知書時，被對方的原子筆刮傷，事後獲診斷為「精神障礙」，在事發後三年內有448日請病假。（資料圖片）

女助理小販管理主任兩度分別放110日及338日超長病假

據了解，該女助理小販管理主任事發後報稱被涉事男子以原子筆刮傷手，前臂上有一條紅色傷痕，沒有流血。男子其後承認普通傷人罪，被判罰3,500元及監禁14日，緩刑12個月。但當時沒有人向男子提到將來可能會被原告民事追討賠償。

直到2023年8月，該名男子突然收到食環署寄來信件，指要向他追討員工缺勤損失的賠償，共44.3萬元，涉及220天全薪病假，和25萬補償賠償。

據了解，該女助理小販管理主任事發當日後告了110日病假後復工，復工未到一年半，再次請病假338日。她曾多次接受僱員補償委員會覆檢，受傷情況為「胸部及上肢受傷引致精神障礙」。

香港醫學會會董、精神科醫生黎榮謙表示，創傷後遺症指人經歷受相當程度、時間的威脅、壓力後，持續出現情緒起伏、發惡夢等情況。

精神科醫生：創傷後遺症（PTSD）不能單憑傷勢作唯一判斷標準

香港醫學會會董、精神科醫生黎榮謙表示，該「精神障礙」應指創傷後遺症（PTSD），指人經歷受相當程度、時間的威脅、壓力後，持續出現情緒起伏、發惡夢等情況。臨床診斷上，醫生會透過過患者症狀、傷勢、時間長短等，判斷患者是否有該症，又強調不可單憑傷勢作唯一的判斷標準。

被問到今次事件有多大機會引致創傷後遺症，他指未了解事件，但機率「唔敢話無」。他指，一些不愉快的社會事件，例如英國希斯堡球場、蘭桂坊人踩人事故等，都有不在現場的人士，在觀看過事件的片段後，報稱患上創傷後遺症。

患者「病人角色」及「額外得益」會影響康復時間

黎榮謙並指，醫生會以藥物加心理治療方式為病人醫治，有可能會隨時間痊癒，但時間長短，除了創傷程度，亦要視乎病人有否及時獲得治療。他又提到，患者的「病人角色」（sick role）、「額外得益」（secondary gain）等，亦會影響康復時間。