中小學削資｜教局倡開源節流　用AI增效率、與友校合辦活動減經費

教育局早前與學界會面，公布今9月新學年起，削減公營中小學的「擴大/營辦津貼」總津貼額約10%，當局今日向學校發通告交代詳情。



教育局副秘書長李碧茜於官方網誌撰文，提到因應公共財政情況，要適當整合教育資源的運用，精簡程序以提升效率，預料在薪金津貼不變情況下，平均調整幅度佔整體津貼約2%。她估計，學校下學年財政支出不變下，「一般也能夠應付調整津貼的差額」。她又建議學校更積極地開源節流，例如透過節能措施減低能源消耗、善用資訊科技和人工智能以提升行政效率、與屬校及友校共同籌辦活動以分擔活動經費等。



教育局因應公共財政情況，稱要適當整合教育資源的運用。（資料圖片）

李碧茜表示，因應公共財政情況，教育局會在不影響教育質素和教學團隊的大前提下，適當整合教育資源的運用，精簡程序以提升效率。

為改善資源效率，教育局稱，已在2024/25財政年度節省合共25億元，全數由當局內部承擔，並沒有扣減給予學校、資助機構包括教資會資助大學，和學生及家長的資助。

她提到，2025/26財政年度，為達到節省62億元的目標，體現教育局會和教育界別共渡時艱的精神，在不影響教育質素和編制內教職員薪酬的大前提下，改善及整合資助中小學的津貼。

料平均調整幅度佔整體津貼約2%

她舉例，整合「全方位學習津貼」、「姊妹學校計劃津貼」及「戶外教育營計劃」津貼為「全方位學習及姊妹學校津貼」；調整「擴大的營辦開支整筆津貼」的撥款額等，在薪金津貼不變的情況下，平均調整幅度佔整體津貼約2%，務求盡量將對學校的影響減至最低。

李碧茜表示，「香港學界向來靈活變通，是次優化及整合學校津貼正好是變革管理的契機，有助更善用資源和提升效率」。

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學校如有需要 可運用儲備盈餘應付開支

在靈活運用資源的原則下，她表示，學校應有一個完善的財政計劃及良好的預算，如有需要，亦可運用其盈餘應付有關開支，而據當局了解，假設學校不改變下學年財政支出，一般也能夠應付調整津貼的差額。

與此同時，她又建議，學校宜適時調整預算、控制支出、善用盈餘，以支持學校發展；亦應更積極地開源節流，例如透過節能措施以減低能源消耗；善用資訊科技和人工智能以提升行政效率；與屬校及友校共同籌辦活動以分擔活動經費。

另外，學校亦可善用其他政府資源，如申請「優質教育基金」撥款或非政府組織及社區資源，以支援學生學習和推動學校發展。

成立專責小組整合津貼 料年內完成檢討 考慮整筆撥款形式發放

​李碧茜指，教育局已成立專責小組，稱以創新思維研究改革及整合各項給予學校的津貼，例如以整筆撥款的形式發放，讓學校按其發展需要和緩急優次，更靈活運用資源。專責小組於今年內完成檢討工作後，會適時向學界公布詳情。