減中小學津貼　學界稱願共渡時艱　盼早通知助規劃　倡分階段削資

教育局擬削減下學年公營中小學撥款，其中「擴大營辦津貼（EOEBG）」總額將下調10%；所有分項津貼不會按通脹上調；局方亦擬整合「姊妹學校津貼」及「全方位學習津貼」等。



資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，財赤下教育界應共渡時艱，靈活調配不同資源；津貼小學議會主席、聖博德學校校長張作芳亦指，校方將節流和整合資源，例如節省用電、縮減行政安排等，她又稱近年教育資源和課外活動增多，認為現在是合適時機思考「我哋咪需要咁多（交流）團呢？又或者幾多先係恰當呢？」



中學校長會主席連鎮邦表示，學界早已有心理準備削資，唯當局至今未發出文件具體交代、以至「開班信」亦未有，令學校難以規劃部署，期望當局可以及早諮詢，同時可思考可否「分年分階段」削資應對。



教育局周二（20日）與校長會開會，披露9月新學年起所有分項津貼不會按通脹調整，營辦開支將下調10%。（資料圖片)

津小議會主席：學校須節流如省用電

據了解，局方周二（20日）與辦學團體代表及各學校議會會面，披露新學年起，「擴大營辦津貼（EOEBG）」總額將下調10%；所有分項津貼不會按通脹上調。根據局方資料，公營中小學的「擴大營辦津貼（EOEBG）」可用於支付營運成本開支，包括學校電話費和電費、購置消耗品和教具、為學生舉辦教育課程、僱用常額人員編制以外的人員等。

津小議會主席、聖博德學校校長張作芳坦言「（津貼）少咗固然無人開心」，但財赤之下教育界不能獨善其身，學校應有心理準備削減開支。她指出「擴大營辦津貼」主要是學校的「柴米油鹽」，常用於購買傢私、教具、電燈等。她表示學校將節流和整合資源，例如節省用電、縮減行政安排等。目前距離新學年尚有三個月時間，各校需「睇餸食飯」，思考如何在不影響教育質素的前提下做得節流。

教育局局長蔡若蓮（左）和勞工及福利局局長孫玉菡2月27日舉行財政預算案記者會。（廖雁雄攝）

此外，「姊妹學校津貼」及用於舉辦學生體驗活動的「全方位學習津貼」亦有微調，並將以本學年的總津貼額為上限。「全方位學習津貼」現時由160,154 元校本津貼和每班44,844元的班本津貼兩部分組成，下學年起將改為按學生人數計算，每名合資格的中學生的津貼額為1,500元；「姊妹學校津貼」則由本學年的165,439元下調至165,000元。教育局指每間學校最少可就上述兩項津貼獲取30萬撥款。

據了解，2025/26學年中學總營辦開支津貼額會下調10%。（資料圖片/翁鈺輝攝）

各校料有儲備可應付 慎思開支如交流團數目

張作芳說各校均有儲備，相信削資源不會導致「學校完全運作唔到」；財政儲備較少的學校亦可考慮申請「優質教育基金」舉辦活動。她又提及，近年教育資源和課外活動增多，現在削資源等同回復數年前水平，形容「當時都運作到，而家係睇點樣攞返個平衡啫」。她認為現在是合適時機思考「我哋咪需要咁多（交流）團呢？又或者幾多先係恰當呢？」

資助小學校長會名譽主席張勇邦同樣認為財赤下學校應共渡時艱，靈活調配不同資源，舉例學校安排學生到內地姊妹學校進行交流時，可選擇前往費用較低的學校。他續指，不擔心削資會減少學生課外活動等，據他了解，局方擬合「姊妹學校津貼」及「全方位學習津貼」，他說倘校方「姊妹學校津貼」尚有盈餘，便可調撥資源至「全方位學習津貼」，為學生舉辦更多活動。

他又指，所有津貼均會「打通」並放進「大戶口」，學校可調撥不同資源，舉例教師培訓津貼亦可用於校園發展用途，視乎不同學校的發展策略而訂。

資助小學校長會名譽主席張勇邦同樣認為財赤下學校應共渡時艱，靈活調配不同資源，舉例學校安排學生到內地姊妹學校進行交流時，可選擇前往費用較低的學校。（資料圖片／夏家朗攝）

中學校長會：學校未收開班信 難規劃財政人手 倡分階段削減

中學校長會主席連鎮邦表示，對於政府須調整開支應對赤字，學界早已有心理準備，願意共渡時。他指，營運津貼削減10%，即以開辦24班學校為例，每年須減80萬津貼，會影響聘用非教學人員人手如清潔保安、活動導師等，不排除部份學校或要動用儲備應對。

連鎮邦指，當局至今尚未發出文件，具體交代如何削減，本應4、5月發放的「開班信」亦未收到，令學校難以規劃及部署，建議當局會否可以「分年分階段」削資應對，「雖然知好難」。

他續指，若教育局希望修訂津貼，期望可以更早及廣泛諮詢，令減赤目標達到之餘，也能讓學校可及早安排，將對學生的影響減至最少。

有不願具名的中學校長亦建議，削減營運津貼10%，將直接影響學生所得資源，若於下學年推行，時間上非常趕急，同樣倡議非一年減10%，建議可分3年執行，首兩年分別減3%，第三年減4%，令學校可策略性應對。