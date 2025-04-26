幼稚園削資1.1%　蔡若蓮：料對營運衝擊不大　與收生難非因果關係

八間資助大學的非本地學生限額本學年起提升一倍至40%。教育局局長蔡若蓮今日（26日）接受傳媒訪問稱，放寬限額後，非本地學生數量大幅上升，反映留學香港需求大，加上美國對留學生實施簽證限制，在不穩定因素下，有家長安排子女到其他地方升學，令赴美留學的本港學生有所減少。



此外，教育局早前宣布調整2025/26學年幼稚園基本半日制、全日制及長全日制的單位資助，劃一削減1.1%。蔡若蓮稱， 相信幼稚園營運的衝擊不大，並以半日制單位資助為例，資助額由39,200元減至38,780元，每年減400多元；倘分開10期計算，每期只減42元。她又說，明白幼稚園收生困難，惟與削資助沒有因果關係，因為津貼是資助家長，而不是資助幼稚園維持經營。



教育局早前宣布調整2025/26學年幼稚園基本半日制、全日制及長全日制的單位資助，劃一削減1.1%。（資料圖片／夏家朗攝）

稱美國實施簽證限制 赴美留學港生減少

自2024/25學年起，八間資助大學的非本地學生限額提升一倍至40%。教育局局長蔡若蓮接受電台訪問稱，放寬限額後，非本地學生數量大幅上升，反映留學香港需求大，加上美國對留學生實施簽證限制，在不穩定因素下，有家長安排子女到其他地方升學，令赴美留學的本港學生有所減少。

蔡若蓮提到，香港的大學國際化及多元化，建議各院校招生循序漸進，同時考慮教學質素和學生在港體驗，以免在配套未完善情況下大量收取非本地生；當局未來數年將持續增加宿位，應付非本地生需求。

蔡若蓮提到，香港的大學國際化及多元化，建議各院校循序漸進，同時考慮教學質素和學生在港體驗。(資料圖片)

檢討「本地生」定義 或要求申請者在港居住至少一段時間

近年人才子女湧港讀書，可以「本地生」身份升讀本地大學，學費所獲得的政府資助與本地生無異，外界關注分薄本地生資源及加劇競爭。蔡若蓮在另一節目表示，有家長取得高才通簽證後沒有來港，並為子女申請受養人簽證，當正考慮要求申請人需要在港居住至少一段時間，顯示有意留港發展，才能享有「本地生」資格，有定案後將盡快公布。

財赤之下，教育局削減2025/26學年幼稚園基本半日制、全日制及長全日制的單位資助額約1.1%，學界憂慮幼稚園或會申請調高學費，對家長構成財政負擔。（資料圖片／夏家朗攝）

蔡若蓮：半日制幼園資助每期只減42元 料對營運衝擊不大

財赤之下，教育局削減2025/26學年幼稚園基本半日制、全日制及長全日制的單位資助額約1.1%，學界憂慮幼稚園或會申請調高學費，對家長構成財政負擔。蔡若蓮表示，以半日制單位資助為例，資助額由39,200元減至38,780元，每年減400多元；倘分開10期計算，每期只減42元，她相信幼稚園營運的衝擊不大。

她又指，明白人口下降，幼稚園收生困難，惟「不應該將這兩樣東西牽扯一起作為一個因果關係」，並解釋幼稚園屬私營，津貼是資助家長，而不是資助幼稚園維持經營。她又稱，有嚴格審查機制處理幼稚園加學費。

立法會正審議《專上學院修訂條例》，蔡若蓮指目標在現屆立法會完成修例。（資料圖片）

目標現屆立法會完成《專上學院修訂條例》

立法會正審議《專上學院修訂條例》，蔡若蓮指現時規管自資院校課程的條文不一致，當局希望加強把關課程質素等方面，讓所有專上院校在同一條文下註冊，目標在現屆立法會完成修例。

她表示，部分公營大學開辦自資課程，惟現時只需經大學本部自行評審資格開辦，毋須經學術及職業資歷評審局評審。修例通過後，當局會提供3年過渡期，讓院校自資部門透過簡易程序，再經評審局完成註冊。