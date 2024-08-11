青少年足球｜曼聯U16開賽9分鐘即入波　以3比0勝香港U16

「賽馬會青少年足球精英匯」第二場賽事今日（11日）於旺角大球場上演，由香港16歲以下代表隊（香港U16）迎戰曼聯16歲以下青年隊（曼聯U16）。曼聯U16先在開賽9分鐘頂入角球，先開紀錄。曼聯U16最終以3比0勝香港U16。



馬會表示，比賽今吸引約4,400名觀眾入場，連同上周五（9日）的另一場，共吸引逾9,000名球迷支持。



「賽馬會青少年足球精英匯」第二場賽事今日（11日）於旺角大球場上演，由曼聯U16對戰香港U16。（賽馬會青少年足球發展計劃 Facebook 圖片）

曼聯U16球員祖斯夫假動作避開防守球 射入第二球

「賽馬會青少年足球精英匯」第二場賽事由香港U16迎戰曼聯16歲以下青年隊曼聯U16。開賽9分鐘，曼聯U16球員傑爾頂入角球，先開紀錄，及後香港U16球員在禁區內犯規，曼聯U16獲得一次12碼並由隊長愛德華主射，但被港隊隊長兼門將張立衡「捉到路」救出。

83分鐘，曼聯U16球員祖斯夫帶球到禁區邊，假動作避開防守球員射入第二球。港隊4分鐘後再失守，曼聯U16球員施華在禁區內射門，皮球省中人、改變方向入網。曼聯U16最終贏3比0。

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兩日賽事共吸引逾9000名球迷入場觀看

馬會表示，是日比賽吸引約4,400名觀眾入場，連同上周五（9日），兩日賽事共吸引逾9,000名球迷支持。曼聯名宿貝碧托夫繞場一周與球迷會面兼自拍留念；並在賽後頒發「最佳球員獎」予曼聯U16球員祖斯夫。

曼聯名宿貝碧托夫繞場一周與球迷會面兼自拍留念。（賽馬會青少年足球發展計劃 Facebook 圖片）

場外亦設有不同活動，包括現屆英格蘭足總盃盟主的曼聯，將足總盃獎盃帶來香港，不少球迷在打卡，另有考驗球迷足球技術的有獎攤位遊戲，「JC隊長」與紅魔吉祥物都來到與大家打氣，每位入場觀眾均獲發一枚紀念襟章。

馬會自2017年起，與曼聯及中國香港足球總會合作舉辦「賽馬會青少年足球精英匯」，透過一系列同交誼、同體驗及同進步的活動，協助年青球員提升體能、心智和社交上的發展，啟發潛能。