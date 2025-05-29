中小學削資｜有學校稱暫未動用儲備　研出租校舍、遊學團收費開源

教育局今向全港資助中小學發通告，宣布調整25/26學年「擴大/營辧津貼」各項資助額，劃一削減10%。另外，現有的「全方位學習津貼」、「姊妹學校計劃津貼」及「戶外教育營計劃」津貼，將由下學年起整合為「全方位學習及姊妹學校津貼」。



津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩預料，調整後該校每年可獲的資助將減約80萬，對學校「有一定影響。」她指學校會開源節流，包括節省電費、更換設備，亦會向大學租出校舍；教育評議會主席、中華基督教會協和小學（長沙灣）校長則指，津貼削減後須努力開源，計劃未來舉辦外地活動時，學生或要支付部分金額。



教育局今向全港資助中小學發通告，公布2025/26年度的資質調整。（資料圖片）

九龍真光中學開24班，其校長李伊瑩指，學校以往每年可獲800萬資助，調整後將減少約80萬。(資料圖片/張浩維攝)

料少80萬資助 對營運「有一定影響」

九龍真光中學校長李伊瑩指，以其校開24班為例，以往每年可獲800萬資助，調整後將減少約80萬，形容對學校營運「有一定影響」，但理解政府財赤下需節流。

李伊瑩表示，學校未來會審慎使用資源，包括節省用電、減少更換器材設備的頻率；亦會調配其他資源，如申請以「整合代課教師津貼」聘用教學助理等職員，避免動用「擴大/營辧津貼」。她又指，校方會向大專院校出租校舍開辦晚間課堂，從而增加收入。

李伊瑩指，如有需要會動用學校儲備，她稱學校財政儲備「初步可以消化到」，惟如政府來年再削減津貼，校方則須再想辦法開源節流。

蔡世鴻指，調整後學校可獲資助將減少約一成，料對學校造成一定影響。（資料圖片）

將向學生收取部分活動費用

中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻指，津貼額減少後，學校可獲資助將減少約一成，料對學校造成一定影響。他稱，「當然唔想佢cut（削減），但政府財赤都無辦法。」蔡表示，不會因削減資助而減少學生活動，惟日後學生或需支付部分費用。他舉例，學校以往每年資助學生參加遊學團，未來會考慮收取費用。

他又指，學校會積極開拓收入來源，包括申請「優質教育基金」及其他資助計劃等，希望無需動用學校儲備。不過他指，校方現有足夠儲備，相信可應付日後營運。

朱國強批，政府以共渡時艱為由削減教育經費，將影響學校日常運作及教學活動。（黃浩謙攝）

朱國強憂削資助後學校更難請人

教育界立法會議員朱國強批評，政府以共渡時艱為由削減教育經費，不符合「逐年只增不減」的國策要求，亦影響學校日常運作及教學活動。他擔心，教育局削減資助額後，學校可用作支付助理文書主任、文書助理及校工等職位的行政津貼全數調低一成，校工更不足14000元，將令學校更難請人。

他又指，「擴大/營辧津貼」涉及學生輔導、言語治療、教育心理服務等津貼，促請當局持續審視學校實際情況，確保有足夠資源支援有需要學生。

教育局副秘書長李碧茜今日撰文，提到因應公共財政情況，要適當整合教育資源的運用。（資料圖片）

教育局副秘書長李碧茜今日撰文，提到因應公共財政情況，要適當整合教育資源的運用。她預計，在薪金津貼不變情況下，平均調整幅度佔整體津貼約2%。她預計，如學校下學年財政支出不變，相信能應付調整津貼的差額。她又建議學校更積極地開源節流，例如透過節能措施減低能源消耗、善用資訊科技和人工智能以提升行政效率、與屬校及友校共同籌辦活動以分擔活動經費等。