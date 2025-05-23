政府削公營中小學撥款　教大校長稱要共渡時艱重整資源調整策略

撰文：金敏琍
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教育大學校長李子健星期四（5月22日）在《策略發展計劃2025－2031》記者會上，以「共渡時艱」回應教育局計劃進一步削減公營中小學撥款，並調整中學開班線。他表示每個機構都需要重整資源及調整策略，而教大會堅定強化包括內地大灣區學校網絡，並加強與辦學團體的協同效應。他又以「微雨」形容現時狀況，指出學校將通過增加招收非本地生及自資碩士學額來開源，同時設立不同指標鼓勵教職員努力達成目標，強調目前未有裁員計劃。

推進學校網絡　強化大灣區及辦學團體合作

消息指教育局將削減公營中小學撥款，並調整中學開班線，令部份學校「殺校」風險增加。李子健稱，學界需自強不息，保持競爭力應對將來人口回應挑戰。

面對政府財政困難削減大學資源，李子健表示若以天氣變化形容，現時屬於「微雨」，仍未到很壞情況，認為人才及教育發展非短期工作而是中長期工作，即使資源緊張，仍會調撥資源強化學校發展，及支援全港學校在人工智能、心靈健康與生命教育等領域的發展。此外，亦會堅定推進學校網絡建設，尋求與大灣區及其他地區辦學團體的合作。

教育大學校長李子健稱，會將領域擴展至創意產業、數碼科技及環境科學等多元領域。

李子健指出教大將重新審視發展項目的優先次序，並設立不同指標鼓勵教職員達成目標。「KPI（績效指標）一直都有，最重要的是是否用心用力去完成，但也理解達不到目標可能有多種原因。」

他強調，目前教大仍在積極招聘人才，既未凍結人手，也沒有裁員計劃。「裁員是最後不得已才會採取的措施。」

已取錄5千名自資碩士生今年9月入讀

教大財務處長郭海透露，教大自資碩士課程的名額將從2700個擴大至約5000個，現已取錄約5000名學生，將於今年9月入學。

教大副校長（研究與發展）陳智軒表示，教大會定期檢視自資課程內容及收生情況。若某課程連續2年出現入不敷出、收生不足或內容不合時宜的情況，就會停辦。

教大副校長（研究與發展）陳智軒（左）指，過去一年與哈佛、史丹福等多所北美院校仍有合作。

問及地緣政治局勢緊張對教大在人才招聘及院校交流的影響，教大副校長（研究與發展）陳智軒指，過去一年與哈佛、史丹福等多所北美院校仍有合作，研究生交流和學術往來依然正常，但承認聯校課程有所減少。「目前是風高浪急，要精準應對，等浪無咁急再進行」。

雙學位有助學生應對市場對教師需求變化

針對教育局日前公布將於9月新學年起削減公營中小學營辦津貼1成，以及可能調整中學開班準則導致部分學校面臨「殺校」風險，教大副校長（學術）鄭美紅表示，目前市場對教師仍有一定需求，但教師需求難免隨時間波動。

教大副校長（學術）鄭美紅表示，目前市場對教師仍有一定需求，但教師需求難免隨時間波動。

為此，教大將從下學年起將所有教育學士課程改為雙學位課程，培養「一專多長」的人才。她表示這不單能加強教師的學科培訓，還能讓學生獲得另一個專業學位，使其更靈活應對市場對教師需求變化，提升抗壓能力。

為學生進行精神健康評估安排後續跟進

對於近期社會關注的教師自殺問題，陳智軒認為並非特別針對教師群體，強調社會上每個人都面臨壓力。他指出教大的學生輔導處，會為學生進行精神健康評估，發現需要幫助的個案時，將安排相應輔導跟進，包括安排學生參與正向心理項目。

教大發布了未來6年發展藍圖，其策略發展計劃重點聚焦創新、可持續發展和協作的前瞻性教育願景。校方已向政府表達在北部都會區申請用地的意向，希望在區內建立新校園區及學生宿舍。

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