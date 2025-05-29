六合彩結果｜端午金多寶頭獎一注中得5500萬　攪珠號碼有得對

【六合彩／金多寶／端午金多寶／賽馬會／馬會／端午節】六合彩端午金多寶今晚（29日）攪珠，特設3,800萬元金多寶，馬會估計若以10元一注獨中，幸運兒可得高達5,000萬元。



今晚攪出號碼偏細，而且只有兩種顏色號碼球跑出，為五綠二紅，沒有攪出藍色號碼球。馬會公布，頭獎一注中，派彩5,548萬元（55,487,500元）。



六合彩端午金多寶攪珠今晚（5月29日）舉行，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可高達5,000萬港元。（廖雁雄攝）

六合彩端午金多寶今晚（5月29日）攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可高達5,000萬港元。（廖雁雄攝）

今晚攪出號碼為：５、６、16、21、24、35，特別號碼為：33。

5月29日六合彩端午金多寶攪珠結果。(馬會直播截圖）

投注晚上9時15分截止，總投注額1.59億元（159,379,031元），比去年端午金多寶總投注額多出約1,800萬元。

5月29日六合彩端午金多寶派彩結果。(馬會直播截圖）

馬會公布，今晚頭獎有一注中，每10元一注派彩5,548萬元（55,487,500元）；二獎有10.5注中，每10元一注派彩555,150元；三獎有330注中，每10元一注派彩47,100元。

六合彩端午金多寶今晚（5月29日）攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可高達5,000萬港元。（廖雁雄攝）

端午金多寶的歷年攪珠結果。（馬會網頁截圖）

在2025年已舉辦的3個金多寶中， 有2位幸運兒以複式獎券中頭獎。（馬會網頁截圖）

截至上周六（24日)攪珠，首五個熱門號碼依次為：30（攪出501次）、49（攪出497次）、24（攪出489次）、22（攪出485次）、1及13（攪出477次）。