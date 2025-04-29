六合彩首個攪出500次號碼誕生 比最冷多84次 周四頭獎料3200萬
撰文：倪清江
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六合彩今晚（4月29日）攪珠出現頭二獎都無人中，多寶累積增至2,700多萬元，馬會預計周四（5月1日，五一勞動節）10元一注獨中頭獎，幸運兒可得3,200萬元。
經過今晚攪珠，首個累計攪出500次的號碼誕生，為30號，比次位的49號多出6次，排第三位為今晚也有攪出的24號，累計488次；冷中之冷號碼為19號，累計攪出416次。近十期有三個號碼總是常出現，為20號、21號及22號，22號累計攪出次數483次，位列第四位，而20號及21號以469次並列第十二位。
近十期20、21及22號老是常出現 11號也攪出六次
六合彩今晚攪珠結果，頭二獎都無人中，三獎有82注中，每10元一注派彩70,690元。
20號、21號及22號近十期不時「結伴」攪出，如在4月15日的攪珠，出現20號、21號、22號及23號四個相連號碼，該期有0.5注中頭獎。
今晚20號及21號再度攪出，該兩個號碼在近十期，分別累計攪出四及六次（包括正選及特別號碼），而22號也「跑出」四次：同期11號也攪出六次。
30號成首個攪出500次號碼 比最冷19號出現多84次
最旺、累計已攪出499次的30號，相隔十期無攪出後，今晚終於再出現，成為首個攪出500次號碼，領先次位六次。
排第二至五位的號碼依次是49號（494次）、24號（488次）、22號（483次）及1號（477次）。
至於攪出次數最少的五個號碼，由尾五數起為5號（435次）、23號及41號（均428次）、25號（427次）及19號（416次）。即最冷門號碼19號，比最熱門30號攪出少84次。
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