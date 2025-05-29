女西醫涉濫發免針紙　專家指被告診斷不足　辯方指醫生傾向信病人

女西醫蔡淑梅涉在疫情期間濫發逾1.2萬張「免針紙」，並涉與丈夫洗黑錢案，今（29日）在區域法院續審。控方傳召專家證人作供，證人認為蔡未對求診者的病史作足夠查詢，認為不足診斷他們患有「疫苗恐懼症」。辯方卻質疑病人對恐懼描述有一定主觀性，醫生亦傾向相信病人，但專家證人仍認為醫生仍需向病人問清楚，以了解其恐懼是否如此嚴重。



兩名被告分別為女被告蔡淑梅(66歲，醫生)和男被告白偉雄(64歲)。

女被告蔡淑梅，及男被告白偉雄。(朱棨新攝)

專家證人認為蔡未仔細查問病史

新界東聯網家庭醫學部顧問醫生許明通，昨以控方證人身份作供時指，蔡為本案所涉求診人士診症時，沒有仔細查詢病人病史，亦沒有評估他們的精神狀況，認為蔡對病人的評估，不足診斷他們患有「疫苗恐懼症」，因此發出免針紙不妥當。

對恐懼描述存在主觀性

辯方今盤問時指，醫生評估病人是否有顯著恐懼時，有一定主觀性。許同意，並指醫生大多相信病人的說法，除非醫生懷疑病人的說法未必可靠，例如他們的說法前言不對後語，此時醫生便要「諗一諗」。此外，病人的說話亦有主觀性，醫生需向病人問清楚，以了解病人的恐懼是否如此嚴重。

判斷精神病不能簡單問數條問題

辯方質疑許不知該些病人曾如何向蔡形容其恐懼，卻認為蔡評估不足，認為許作供偏頗。許否認說法，並解釋若是生理的疾病，醫生若可透過問數條問題或症狀，從而判斷病人有否患病。惟要判斷精神病則不然，又說：「唔係話一條問題，就斷到症。」他認為醫生應問一些開放式的問題，由病人講述其情況。此外，若診症時間得數分鐘，醫生只是「拋問題出嚟」，病人可能連問題也未必明白。

辯方質疑許不具專業評資格

許又稱他修讀專科時，有3個月在精神病院受訓。他亦有就精神科再作進修，但沒有修讀相關碩士學位。辯方質疑許不具專業資格指蔡對於「疫苗恐懼症」的診斷是錯誤，許否認。

兩名被告分別為女被告蔡淑梅，66歲，醫生和男被告白偉雄，64歲。蔡被控不誠實取用電腦罪，指她在2022年1月30日至9月3日期間，發出12,768張免金紙，蔡及白並合共被控7項洗黑錢罪，指他們曾處理57萬及757萬可供訴罪行得益。

案件編號：DCCC228/2024