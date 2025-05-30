47人顛覆案｜岑子杰、李嘉達、王百羽、譚凱邦今刑滿　清晨出獄

民主派47人於2020年參與或策劃民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，45人被定罪，判囚4年2個月至10年。其中認罪的岑子杰、李嘉達、王百羽、譚凱邦，被判囚51個月，從還柙起開始計算，於今日（5月30日）出獄，是同案第二批出獄的在囚人士。



岑子杰囚於石壁監獄，李嘉達、王百羽囚於赤柱監獄，譚凱邦囚於壁屋監獄。



47人案・專頁｜45人串謀顛覆國家政權罪成 戴耀廷最高囚10年

民主派初選47人案，45人串謀煽動顛覆國家政權罪成，認罪的岑子杰、李嘉達、王百羽、譚凱邦是同案第二批出獄的在囚人士。（資料圖片 / 攝影：盧翊銘、李穎霖、余俊亮、張美華）

周五（30日）凌晨約3時，已有警員在大嶼山石壁監獄外駐守。凌晨4時半，有數輛便裝警員車輛抵達石壁監獄外；與此同時，有便衣警員及軍裝警員，在岑子杰位寓所附近等候。凌晨約5時，數輛便裝警車亦駛入赤柱監獄。其中赤柱監獄外有警員拉圍帶，及有軍裝警員戒備，而傳媒聯絡隊亦在場。

大約清晨5時45分，3輛屬於便裝警員的黑色七人車，魚貫離開石壁監獄。其中一輛相信載同岑子杰離開，另兩輛則為護送。期間警員在馬路上拉起圍帶，其他車輛包括巴士等須暫時停車，交通一度受阻；同一時間，赤柱監獄亦有4輛便裝警車離開。

大約上午6時半左右，便裝警車將岑子杰載到其位於佐敦寓所，向在場記者說「等我陪一陪屋企人，晏晝再傾」；而李嘉達由七人車載返家時，當步行落車即被記者追問多個問題。而李指回應：「辛苦晒!辛苦晒」即步入大廈內。

凌晨時份已有警車在石壁監獄外駐守。(李家傑攝)

警員在石壁監獄對開拉起圍帶，上址交通一度受阻。(李家傑攝)

數名疑為便裝警員進入監獄。(李家傑攝)

一輛便裝警車駛入石壁監獄。(李家傑攝)

載有岑子杰的便裝警察車離開石壁。(李家傑攝)

有警員巡邏。(陳萃屏攝)

民主派47人案，最終45人被裁定串謀顛覆國家政權罪成，去年被判囚4年2個月至10年。由於大部分人已還柙多時，今年先後會有多名罪成人士獲釋，繼上月底率先出獄的4名前立法會議員范國威、毛孟靜、郭家麒、譚文豪，今日再多4人刑滿，包括前民陣召集人岑子杰、觀塘區議會前議員李嘉達、元朗區議會前議員王百羽、荃灣區議會前議員譚凱邦，他們均被判囚4年3個月。

岑子杰

現年38歲的岑子杰，2007年中七畢業後曾擔任議員助理，後來加入民陣成員團體、同性平權組織彩虹行動，並於2008年開始協助民陣的工作。2015年成為民陣召集人，並於2018年再次擔任召集人一職至2020年底。2019年反修例事件多場大型遊行均由民陣發起。同年11月，岑子杰代替因判刑而無法出戰的黨友黃浩銘出選區議會選舉，當選沙田瀝源選區區議員，2020年7月宣布辭職。

岑子杰早年已加入社民連，2020年代表社民連參選2020年立法會選舉九龍西選區，其後因參與2020年民主派「35+」初選被捕，承認串謀顛覆國家政權罪。

李嘉達

李嘉達1991年於內地出世，3歲時隨家人移民香港，於香港大學社會工作學系畢業後成為註冊社工。2014年受佔中影響，李嘉達聯同社工同學創立「公民自主力量」，主要於觀塘秀茂坪區進行環保回收、以物換物街站。

2019年，李嘉達出選區議會選舉，於觀塘協康選區擊敗港區全國人大代表兼前一屆區議會的主席陳振彬而當選。他後來因參與民主派「35+」初選被捕，承認串謀顛覆國家政權罪。

王百羽

現年34歲的王百羽，畢業於科大計算機科學及工程學系。2015年，他代表「天水圍民生關注平台」參選區議會選舉，最終落選。2019年區議會選舉，他再次參選，成為當屆元朗區及新界西票王。

2016年行政長官選舉，當時是選舉委員的王百羽支持「民族自決」，最終投白票。

2020年立法會選舉，王百羽參與民主派初選，挑戰區議會（第二）功能界別（超級區議會）的出線權，以「讓本土成為主流」為競選口號，最終以第三名勝出出線權。在競選期間，王百羽自稱是「超區坦克車」，會用其約240磅的身體在議會作肢體抗爭。其後他因參加初選被捕，承認串謀顛覆國家政權罪。

譚凱邦

剛滿45歲的譚凱邦，2003年畢業於香港中文大學環境科學系，是香港環保觸覺創辦人。他關注多項環保議題，包括屏風樓、廣深港高速鐵路規劃、新立法會綜合大樓擴建等，又曾呼籲政府實施每件港幣五角的「即棄餐具徵費」等，曾被時事評論員蔡子強稱為「環保塔利班」。

2008年，譚凱邦以環保觸覺創辦人身份參與香港立法會選舉但落選。2015年，他代表新民主同盟參加區議會選舉，當選荃灣馬灣選區區議員，2019年成功連任。2020年立法會選舉，他代表新民主同盟參選新界西，但在民主派初選投票中，得票最低，未能出選。2021年4月，他宣布退出新民主同盟，並辭任區議員職務。他在47人案中，承認串謀顛覆國家政權罪。