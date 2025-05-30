47.4%自殺者親友創傷後壓力近臨界線　生命熱線籲社會關注需要

撰文：蕭通
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自殺不僅終結個人生命，也令親友備受內疚、被拋棄感煎熬，並不斷探究自殺者原因。生命熱線周二（27日）發布「賽馬會釋心同行計劃」的研究報告顯示，56.2%自殺者親友由於悲傷，導致在生活上出現中度至重度功能損害；47.4%創傷後壓力（PTS） 接近臨界線，當中又以女性親友所受影響較大。

生命熱線執行總監吳志崑表示，自殺者親友往往承受着沒完沒了的傷痛，包括內疚、感到被遺棄、不斷追尋原因和解釋。 （生命熱線提供圖片）

每宗自殺個案至少影響6位親友

「賽馬會釋心同行計劃」委託香港大學社會工作及社會行政學系研究團隊，於2022年9月至2025年4月期間，對接受服務的自殺者親友進行深入分析，有154人完成了初始評估。

生命熱線執行總監吳志崑表示，過去有研究指每宗自殺個案至少影響6位親友，推算本港每年約有6千位親友受自殺事件影響，呼籲大眾多關注他們需要，耐心聆聽其悲傷情緒，陪伴他們走出陰霾，並尋求專業協助。

生命熱線程序策劃經理蔡秀玲與服務使用者Mandy進行分享，Mandy回憶喪親經歷時一度哽咽。 （生命熱線提供圖片）

受內疚、被抛棄感煎熬　不斷思考自殺者原因

調查顯示，自殺者親友在悲傷過程中，最強烈的四大心理可歸爲：一、內疚：認爲自己本可令自殺者生活更愉快，感覺要彌補對方，悔恨自責。二、追尋原因：不斷思考「為什麼」，想知道對方自殺動機。三、被抛棄感：覺得對方未考慮離世對親友造成的影響。四、與污名相關的壓力：對透露死因感到不自在。研究發現，女性親友更易出現內疚、被抛棄等反應。

創傷反應方面，自殺者親友的創傷後壓力（PTS）得分，有47.4%達到31分或以上，即接近臨界線；當中又以女性平均得分較高。

女性親友所受影響較顯著　適切支援助減悲傷

在工作和社交適應方面，自殺者親友平均功能損害程度，有56.2%得超過20分、即高於臨界綫，也顯示因悲傷導致中度至重度功能損害。當中女性得分又顯著高於男性，顯示對正常生活影響較嚴重。

是次研究亦評估「賽馬會釋心同行計劃」對自殺者親友的心理支援成效，結果顯示該計劃顯著降低自殺者親友的悲傷與創傷後壓力，且效果在之後仍持續穩定。

馬偕紀念醫院精神醫學部資深主治醫師方俊凱指出，在華人社會中，自殺者親友常因文化中的羞恥與污名感而選擇沉默，不僅面臨強烈的悲傷與罪疚，也缺乏適切的社會支持與心理照顧。

香港大學社會工作及社會行政學系系主任周燕雯表示，適切的支援能有效減輕其多方面的悲傷症狀，幫助自殺者親友恢復正常生活，建議自殺者親友及早求助。

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