生命熱線建議四部曲處理親友提自殺念頭　籲保持冷靜：一定有方法

高等法院今日（27日）審理協助及教唆他人自殺案件，涉及陷財困一家三口決定一同赴死。生命熱線執行總監吳志崑指，如有親友提出有自殺念頭，首先要保持冷靜，並要聆聽親友感受；即使親友其後情緒稍平復，亦要繼續陪伴。倘未能開導其情緒，應向預防自殺服務機構求助。



至於債務問題，吳志崑指可尋求專業人士協助，如債務重組或破產等，強調「一定有方法（解決），睇邊個方法行得通」。他舉例指，有個案失業後仍「扮返工」，借貸予家人保持生活，惟久久未能找到工作「覺得死路一條」。該個案在機構社工協助下與家人坦白情況，並進行債務重組，最終可度過難關。



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43歲男被告因過度消費及賭博致長年欠債，其年邁父母一直協助，更不惜賣樓及向他人借錢。被告表示，其父母因不堪壓力向他提出自殺，最後三人決定同赴死，惟至自殺的一刻，他打消自殺念頭。

倘親友提出自殺，應要如何處理？生命熱線執行總監吳志崑指，市民可根據四部曲處理＂

1．先聽到親友有自殺念頭時，要保持冷靜：「要明白呢啲諗法都係因為有情緒狀況」。

2．要聆聽想自殺人士的想法，給予空間讓親友抒發感受。

3．即使親友其後情緒稍平復，亦要繼續陪伴。

4．如市民無法開導，應向相關機構求助。

生命熱線執行總監吳志崑。（資料圖片）

吳志崑又強調，自殺念頭難以用三言兩話可解決，加上對聆聽者而言亦是重擔，如市民無法開導，應向相關機構求助。

債務問題可申債務重組及破產等

至於債務問題方面，吳志崑指有不少方法可解決，包括債務重組及破產等，如有需要可向專業人士索取資料。他又表示，曾有個案因公司財困，擔憂連累下屬而鑽牛角尖，向機構求助後得知安排清盤後有政府資源協助，最後可解決問題。吳強調面對難題最重要：「一齊搵出路、搵方法，唔好收喺心入面。」