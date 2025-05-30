深圳人氣「樂凱撒披薩」攻港荃灣開店　以首創真果肉榴槤薄餅聞名

​內地連鎖薄餅品牌「樂凱撒披薩」在香港開設首店，取名Cafe DE Lacesar。投資推廣署表示歡迎，標誌着這家來自深圳、首創榴槤薄餅的著名餐飲品牌首次走出中國內地，踏出拓展國際市場的重要一步。



投資推廣署今日（30日）歡迎樂凱撒披薩連鎖店在香港開設首店，取名Cafe DE La Cesar。（投資推廣署提供圖片)

攻港取名Cafe DE La Cesar 首店位於荃灣

「樂凱撒披薩」新店位於荃灣荃新天地一期，由樂凱撒全資營運，將以香港為地區總部，進一步拓展至東南亞和中東市場。樂凱撒將香港店打造成親子友善的休閒餐廳，並引入品牌原創角色「小榴榴」及「小樂子」，為小朋友帶來趣味互動體驗。

樂凱撒海外市場負責人王晨旭表示：「我們選擇香港作為品牌出海的第一站，是因為香港具備多項獨特優勢。首先，香港與深圳一水之隔，對我們總部來說，管理與落地成本都非常高效；其次，兩地文化相近，語言與飲食習慣高度契合，有利品牌迅速本地化。」

投資推廣署助理署長劉智元表示，非常歡迎樂凱撒加入香港充滿活力的餐飲市場。又指樂凱撒作為首創榴槤薄餅的品牌，顛覆了對傳統薄餅的想像，展現了中國餐飲企業的創新實力。品牌選擇香港作為邁向國際的起點，正好體現香港是連接中國內地與全球市場的理想跳板，同時豐富了本地餐飲文化，鞏固香港作為亞洲美食之都的地位。

他又說，香港擁有國際化視野的人才、透明低稅制及領先全球的金融體系，為我們邁向東南亞和中東市場提供了強大支援。

樂凱撒披薩連鎖店在香港開設首店，取名Cafe DE La Cesar。圖示（左起）樂凱撒財務總監許煦、樂凱撒創始人陳寧、投資推廣署高級副總裁（旅遊及款待）韓斯麗和樂凱撒海外市場負責人王晨旭。（投資推廣署提供圖片)

樂凱撒披薩由深圳市樂凱撒比薩餐飲管理有限公司於2010年創立，是中國知名的薄餅連鎖品牌之一，在全國33個城市擁有近200間分店。品牌以其原創的真果肉榴槤薄餅廣受歡迎，獲國際市場研究機構沙利文授予「榴槤薄餅首創者」認證，更獲美國《PMQ Pizza Magazine》讚譽其「開創了薄餅新品類」。