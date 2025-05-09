內地米芝蓮川菜店「成都宴」蘭桂坊旗艦店開幕　加速品牌全球布局

內地香天下集團旗下品牌「成都宴」於中環蘭桂坊開設的旗艦店正式開幕，投資推廣署今日（9日）發文表示歡迎，又指這標誌著該米芝蓮星級品牌首次走出內地，拓展國際市場的重要里程碑。



投資推廣署5月9日發文歡迎「成都宴」於中環蘭桂坊開設的旗艦店正式開幕。圖示（左起）香天下集團創始人及董事長朱全、投資推廣署總裁（旅遊及款待）黃思敏、香天下集團總裁何宇和投資推廣署高級副總裁（旅遊及款待）侯銘輝於開幕禮上合照。（政府新聞網圖片）

投資推廣署助理署長劉智元表示，非常歡迎「成都宴」加入香港這個「充滿活力的餐飲市場」。

投資推廣署：印證香港是品牌拓展全球市場和提升區內影響力理想跳板

劉智劉智認為該品牌選擇香港作為品牌走向國際的重要據點，正好印證香港是優質品牌拓展全球市場和提升區內影響力的理想跳板，同時進一步豐富香港多元的餐飲文化，鞏固香港作為世界級美食之都的地位。

「成都宴」連續兩年榮獲米芝蓮一星

香天下集團是一間來自四川的多元化餐飲與生活休閒企業，是中國西南地區首批榮獲米芝蓮星級肯定的餐廳之一。該集團目前在全球七個國家、33個城市經營超過600間餐廳，旗下擁有超過30個餐飲品牌，包括連續兩年榮獲米芝蓮一星的「成都宴」及屢獲米芝蓮推薦的「大喜川菜」。

投資推廣署5月9日歡迎「成都宴」於中環蘭桂坊開設的旗艦店正式開幕。圖示該餐廳提供其中一款四川特色菜式。（政府新聞網圖片）

香天下集團總裁何宇表示，在品牌邁向國際化的進程中，他們在多個城市中選擇了落戶香港，是因為香港具備有利的地理優勢、多元的餐飲文化，以及作為連接內地與國際市場的重要樞紐角色。

「成都宴」母公司香天下集團：正洽談在香港開設第二間分店

他認識、香港不僅是全球金融中心，亦是東西文化與美食交匯的橋樑，而他們位於中環的旗艦店將是「成都宴」品牌的全球總部，並成為其拓展區內市場和邁向國際的起點；期望藉香港展示四川飲食文化的精髓，並推廣至世界各地。

何宇續說，集團致力於將中國飲食文化的魅力推向全球，因此選擇香港作為戰略據點，藉其無與倫比的國際聯繫與營商環境，加速品牌的全球布局。他又透露，集團目前正洽談開設第二間分店，並計劃在香港建立國際專業團隊，持續強化品牌實力。