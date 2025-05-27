旅發局總幹事程鼎一料年底離任　全球招聘廣告：外交手腕不可或缺

香港旅遊發展局總幹事程鼎一預料將於今年底離任，結束逾5年任期，當局展開全球招聘，在網站及職場社交平台領英（LinkedIn）刊登招聘廣告。廣告列明候選人需具備多個條件，包括對香港及國際旅遊業動態的深厚認識、擁有跨國企業擔任高層管理職位的領導經驗、具有卓越的市場觸覺、跨文化敏感度等。廣告又形容優秀的人際關係技巧、影響力及具外交手腕的領導才能「更是此職位不可或缺的關鍵素質」。



旅發局總幹事程鼎一預料將於今年底結束逾5年任期。（夏家朗攝）

旅發局全球招聘總幹事。（香港旅遊發展局網頁截圖）

旅發局全球招聘總幹事，於LinkedIn發布招聘廣告。（LinkedIn網頁截圖）

廣告列明需具「策略思維」提升香港形象

根據旅發局網頁，旅發局總幹事的崗位職責包括制定香港作為旅遊首選目的地的長遠願景與策略、與旅發局全體成員及來自不同界別的持份者緊密合作，確保香港能掌握各項旅遊趨勢所帶來的機遇，並就政策及基礎設施的發展趨勢提出建議。

總幹事亦需具備策略思維與創意能力，持續提出方案以提升香港的形象，並推廣香港作為一個提供多元化體驗的首選旅遊目的地。他亦需要代表香港參與國際旅遊業的活動，並確保旅發局能營造有利平台，促進本地與國際旅遊業界建立策略性合作夥伴關係。

旅發局總幹事的崗位職責及候選條件。（香港旅遊發展局網頁截圖）

列出10多項候選條件 必須有跨國企業的領導經驗

廣告列出10多項候選條件，包括候選人應具備對香港及國際旅遊業動態的深厚認識與理解、曾於跨國企業擔任高層管理職位的豐富領導經驗。優秀的人際關係技巧、影響力及具外交手腕的領導才能，亦是總幹事職位「不可或缺的關鍵素質」。

候選人亦需要能夠有效管理媒體關係，展現出卓越的市場觸覺、跨文化敏感度。在策略規劃、變革管理、業績提升、制定以客為本的創新營銷策略、風險管理方面，候選人亦必須有豐富經驗。

旅發局總幹事程鼎一將於2025年底離任。（資料圖片）

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程鼎一料年底離任 「Hello Hong Kong」重要推手

早前傳出程鼎一將於今年年底離任旅發局總幹事的消息。他1986年畢業於中大後，便加入國泰並在多個地區出任行政、市場推廣、傳訊及國際事務等職位。他其後在2017至2019年間出任恒隆地產執行董事，再於2019年10月底獲委任為旅發局總幹事，同年11月1日履新。

新冠疫情期，香港旅遊業「冰封」期間，程鼎一帶領旅發局團隊及旅遊業界，向香港居民推出本地住宿及本地遊體驗優惠。疫情後策劃「Hello Hong Kong」宣傳計劃，向全球推廣香港作為旅遊目的地。他任內亦曾與巴塞爾藝術展簽署3年全球策略合作協議，以及與內地社交媒體「小紅書」達成文旅戰略合作意向。

1月29日年初一花車巡遊前，旅發局傍晚6時在廣東道先舉行「街頭熱身派對」，有多隊本地表演團體沿巡遊路線帶來雜耍、魔術、舞蹈及街頭音樂等。（周令知攝）