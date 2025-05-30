女童涉遭母兩男友性侵　妹妹Y指母曾說：首被告太愛阿媽才搞你們

女童涉被母親兩任男友接連性侵案續審，女事主X的胞妹Y今（30日）在高等法院作供，庭上先播放Y的錄影會面，Y稱她曾因拒絕與首被告全志明同睡而遭母親責備，母並要全要抱住Y睡覺。母又叫她不要把性侵的事告訴他人。後來姊姊X知了補習老師後，母親拒絕報警，又向Y說其姊「很衰」，及補習老師已成家中的敵人。母親又指全生搞她們只因為太愛兩姊妹的阿媽。事件曝光後，警察問她有否被性侵時，她初答沒有。直至後來被帶走，並見不到母親，她感到安全後才把事情說出。



事主X及Y的母親N.D. 被控妨礙司法公正等罪，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

現年71歲次被告李錦輝，否認8項非禮罪。(陳蓉攝)

怕被母打初時稱無被性侵

女童Y在2011年出生，她在錄影會面中指出，2023年4月1日，其補習老師蔡老師得知家姐X被首被告全志明性侵，蔡通知其母N.D(本案的第三被告)報警，惟母親不欲報警，更要求蔡也不要報警。N.D.其後問Y，是否也有被性侵，Y稱因為害怕被媽媽打，所以說沒有，也沒有跟警方說曾被性侵的事，惟其後警方把她帶走，她知道不會再見到母親後感到安全，故把事件告知警方。

母稱無咗全生會死

Y稱，其後媽媽N.D.致電全說：「你枉我咁信你，你做乜唔同我講？」並著全無論警察問甚麼都要說沒有，又叫全刪除敏感訊息。其後她對Y說：「點解家姐會咁衰，害到我心愛嘅人被人拉咗⋯如果無咗全生點算，阿媽會死。」又指欲報警的蔡老師現在是她們的敵人，著Y以後不要再跟蔡補習。

拒絕與全睡覺被母責備

Y稱，N.D.著她要對警方說：「因為全生好愛我哋，先成日錫我哋塊面。」Y又指出，早前全想抱著她睡覺，Y拒絕後，全又把事件告知N.D.，令Y被責備，著全在N.D.稍後回內地時，要攬住Y睡覺。

對母親幫著陌生男感生氣

Y指出，N.D.多次要求她不要跟任何人講曾被全生性侵過，又說：「全生之所以搞我哋，都係因為太愛阿媽。」Y當時覺得反感及生氣，覺得為何媽媽會幫著一個陌生的男人。

全住天台父入睡後便會下樓

Y續指出，全志明住在她們家的天台，在其父親入睡後，媽媽會以wechat叫全到他們的房間睡覺，期間會鎖上門鎖。

首被告全志明（53歲），被控4項與13歲以下的女童非法性交罪，指他於2019年9至12月在大埔某單位，4度與年齡在13歲以下的女童X非法性交；次被告李錦輝（71歲），被控8項非禮罪，指他於2017年間，於香港新界大埔某單位8度非禮X。女被告N.D（49歲），是X的母親，被控1項作出一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為，指她約於2023年4月1日，即叫姓蔡老師不要報警等行為。

案件編號：HCCC297/2024